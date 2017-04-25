Şehitlerimizin isimleri belli oldu

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kars’ın Kağızman ilçesinde, emniyet güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden birinin 23 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul olduğu öğrenildi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde, emniyet güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu birincil belirlemelere kadar 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul (23) olduğu bildirildi. İlçeye ast Akören Mahallesi nüfusuna belirli olan şehidin ailesine acı haber ise Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abülkadir Yağar ve İlçe Güvenlik Müdürü Barıştırma Murat Başol tarafından verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuşun annesi Hatice Kul ve kardeşleri, şahadet haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Evden yükselen feryatlar, yürekleri dağladı. Şehidin, Ragıp ve Hatice Kul çiftinin en büyük çocuğu olduğu 1’i kız almak üzere de 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 1,5 sene önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan başlayan şehit Bilirkişi Çavuş Hüseyin Emre Kul’un Erzurum’da tahsis yaptığı belirtilirken babası Ragıp Kul’un da Cezayir’de çalıştığı öğrenildi.

Manisa’ya şehit ateşi düştü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK kadar döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı’nın Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti esnasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Bilirkişi Çavuş Nezir Pırnarcı’nın Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şehit asker Nezir Pırnarcı’nın şehadet haberi, Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş tarafından Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden babası Mehmet Pırnarcı’ya verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehit Pırnarcı’nın 3 Kasım 2015 yılında uzman çavuş olarak atama yapmaya başladığı bildirildi. Bekar olan Nezir Pırnarcı’nın 3 kardeşi olduğu ve annesi Gülzade Pırnarcı’nın da yaklaşık 4 yıl önce ölüm ettiği öğrenildi.