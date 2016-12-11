Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!

Şehit ateşi Malatya’ya düştü

İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 29 kişiden polis memuru Okan Doğan’ın acı haberi memleketi Malatya’ya ulaştı.

Sabah erken saatlerde emniyet yetkilileri acı haberi belirlemek için şehit polis memuru Okan Doğan’ın (22) babaevinin bulunduğu Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokağa geldi. Tek erkek çocuklarının şehit olduğu haberini alan anne Nadriye ve baba Yusuf Doğan ile kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Acılı aile fertlerine olay yerinde yer alan sıhhat görevlileri müdahale ederken, acı haberin kısa sürede duyulması ile akrabaları da eve akın etti. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri ise taziye çadırı belirlemek için egzersiz başlattı.

Şehit polis Doğan’ın yaklaşık 2 takvim polis olduğu ve ilk devir yerinin de İstanbul olduğu öğrenildi. Şehit polisin yarın memleketi Malatya’da defnedilmesi bekleniliyor.

Terör saldırısında özel emniyet şube müdürü şehit oldu

Beşiktaş’taki hain terör saldırısında İstanbul Güvenlik Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu da şehit oldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş’ta hain terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, “29 şehidimiz var. Bir emniyet müdürü ve bir güvenlik amiri almak üzere toplam 27 polis arkadaşımız şehit” demişti. Hain saldırıda şehit olanlardan birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Emniyet Şube Müdürü Vefa Karakurdu olduğu öğrenildi.

Çorum’a şehit ateşi düştü

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında maç sonrası çevik baskı otobüsüne karşın hain saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Zengin’in Çorumlu olduğu öğrenildi.

İstanbul’da 29 kişinin şehit olduğu, 166 kişinin yaralandığı iki bombalı saldırıda şehit olan 21 yaşındaki polis memuru Mehmet Zengin’in Çorum nüfusuna belirtilen olduğu öğrenildi. Şehit polisin cenazesinin yarın öğlen Ankara’da kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Akhisarlı polis Ali Aksoy şehit düştü

Dün gece İstanbul’da Beşiktaş ile Bursaspor maçı çıkışı Vodafone Arena Stadyumu civarında meydana gelen 2 patlamada 27’si polis 29 birey şehit düştü. Akhisarlı 26 yaşındaki Ali Aksoy’un da şehit düşen polislerin içinde yer aldığı bildirildi.

3 takvim polis olan ve İstanbul Bayrampaşa Çevik Baskı Şube Müdürlüğünde görevli olan Ali Aksoy’un kardeşi ve çiftçilik yapan annesi Medine Aksoy ile babası Ömer Aksoy Akhisar’ın Sarıçalı Mahallesi’nde ikamet ediyor. Anne ve babanın tanı için bu sabahtan saatlerinde İstanbul’a gittiği bildirildi.

Adana’ya şehit ateşi düştü

İstanbul Beşiktaş’ta dün gece Çevik Zor ekiplerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 29 kişiden birinin Adanalı Adem Oğuz olduğu ortaya çıktı.

Adana’nın Aladağ ilçesi Gıcak Mahallesi nüfusuna belirtilmiş olan 6 takvim polis memuru Adem Oğuz (31), ilk tayin yeri olan İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Şehidin Belediye Evleri Mahallesi’ndeki babaevinde acı haberi alan annesi Yeter Oğuz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ali Oğuz’un ise tanı ve cenaze işlemleri için İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Şehit polis memuru Adem Oğuz’un Belkıs Oğuz ile 1,5 sene önce evlendiği ve Fatih Selim adlı 6 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi. 5 kardeş içinde tek erkek evlat olduğu öğrenilen şehit polisin Türk bayrağı asılan tek taklı babaevine yakınları ve komşuları baş sağlığı için akın etti. Evin önünde bir ambulans hazır bekletilirken, şehidin naaşının memleketi Aladağ ilçesi Gıcak Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit ateşi Gaziantep’e düştü

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan Çevik Güç polislerinden Adem Serin’in Gaziantep’teki ailesine acı haber verildi. Şehidin bir ay daha sonra nişanlanacağı öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş’teki terör saldırısında şehit olan Adem Serin’in acı haberi, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine tabi Eyüp Sultan Mahallesi 38. Cadde’de oturan ailesine verildi. Acı haber üzerine Şehitkamil Belediyesinde temizleme işçisi olarak çalışan baba Adem ve anne İsminur Serin gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı ve evin bulunduğu mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Acılı anne, evin penceresinden uzanarak duvara asılı bayrağa sarıldı. “Benim içim yandı, Allah onların ocağına ateş düşürsün. Onlar Adem’imi aldılar, onların da ocağı yansın” diye feryat ederek baygınlık geçiren acılı anneye mahallede hazırlanmış bekletilen sağlık durumu ekipleri kadar müdahale edildi.

Takriben 4 yıldır İstanbul’da atama yapan Adem Serin’in yeni sözlendiği ve 1 ay daha sonra nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit haberi ile büyük endişe duyduğunu bildiren Mahalle Muhtarı Vakıf Turak, şehidi 1 ay sonra nişan için beklediklerini anlatarak, “Abdestli namazlı bir gençti. Mahalledeki cümbür cemaat kendisini fazla severdi. 5 kardeşin en büyüğüydü. Hepimiz fazla üzüldük. Sözlüydü, bir ay sonradan gelmeye, nişan yapmaya hazırlanıyordu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’un şehit polis memuru Adem Serin’in ilk ödev yeri olduğu öğrenildi.