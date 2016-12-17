Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!

Kayseri şehit isimleri ve yaralı isimleri haberimizde… Kayseri’de çarşı iznine çıktıkları sırada düzenlenen alçak atak sonrası şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belirlenmiş oldu.

12 şehidin isim ve memleket bilgileri şu şekilde: Piyade Er Yunus Emre Duran (Kırşehir doğumlu, Ankara’da yaşıyor), Dikkat Çekici Onbaşı Abdülsamet Itina (Kocaeli), Piyade Er Serdar Amak (İzmir), Sıhhiye Er Kamil Tunç (Afyonkarahisar), Sıhhiye Er Hasan İlhan (Denizli), İstihkam Er Kenan Döngel (Sinop), Piyade Onbaşı Mustafa Kâinat (Osmaniye/Hasanbeyli), Piyade Çavuş Fehmi Barçın (Bursa) ,Piyade Onbaşı Ahmet Taş (Kırşehir/Çiçekdağı), Ulaştırma Er Raşit Yücel (Ankara), Piyade Onbaşı Muhammet Ali Ocak (Yozgat), Ulaştırma Çavul Göksel Ağaçyetiştiren (Sinop).

Şehit ateşi Denizli’ye düştü

Kayseri’de sabahleyin saatlerinde çarşı iznine meydana çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Hasan İlhan’ın şehadet haberi Denizli’deki ailesine ulaştı.

Kayseri’de bu sabah saat 08.45 sıralarında çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel millet otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan 6 aylık asker Hasan İlhan’ın şehadet haberi Denizli’deki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı merkez Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde bulunan eve gelen Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk ve Vali Yardımcısı Ali Çergibozan 20 yaşındaki Hasan İlhan’ın bakkal olan babası Süleyman ve ev hanımı olan annesi Hanife İlhan’a acı haberi verdi.

Ailenin, çocuklarının şehit haberini almasının arkasından evden ağıtlar yükseldi. Evin önünde ise bir ambulans hazır bekletildi. Bekar olan şehit Hasan İlhan’ın iki yıllık üniversite bitirdiği, elektronik teknikeri olduğu ve Fatih isimli bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdulsamet Özen’in Kocaeli’deki babaevine ateş düştü.

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Özen’in Kocaeli’deki baba ocağına alev düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta yer alan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acele Servis ekipleri hazır bekletildi.

Şehit Itina’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari’de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Serbest Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi.

Şehit ateşi Zonguldak’a düştü

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere karşın düzenlenen bombalı saldırıda ailesi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşamış Er Kenan Döngel şehit oldu.

Kayseri’de bu sabah askerleri taşıyan otobüse karşın gerçekleşen terör saldırısında 13 asker şehit olurken, 56 birey de yaralandı. Patlamada, otobüste bulunan Kayseri Komando Tugay Komutanlığında görevli Er Kenan Döngel’in de şehit olduğu öğrenildi. Patlamayı haber bölge şehidin annesi ve babası Kayseri’ye gitmek üzere yola çıktı. Acı haberi bölge Şehit Er Kenan Döngel’in yakınları eve geldi. Şehidin dayısı Hüseyin Karabulut ‘yeğenimi aldılar’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

3 kardeşten biri olan 20 yaşındaki Şehit Er Kenan Döngel’in ailesinin Ereğli ilçesi Köseler Mahallesi Özcallar Sokakta ikamet ettiği öğrenildi.

Hakkari’de teröristlere kan kusturdu, Kayseri’de patlamada şehit oldu

Kayseri’de düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kocaelili Komando Onbaşı Abdulsamet Özen’in bir süredir Hakkari’de görevde olduğu ve 12 gün önce birliğine geri döndüğü öğrenildi.

Acemi birliğini Manisa’da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Özen, esas birliği olan Kayseri Komando Tugayında sanatkâr birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir zaman Abdulsamet Özen’in ödev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari’ye gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce her tarafta Kayseri’ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine meydana çıkan Itina, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen alçak saldırıda şehit düştü.

Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin gerisinde evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda yer alan Şehidin dayısı Muhammed Küçük, “Her Zaman duyardık hemen yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta’da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari’de devir yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi” dedi.

Yanına bulunan küçük çocukları gösteren dayı Muhammed Minik, “Geride daha çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz” biçiminde konuştu.

Şehit ateşi Bursa’ya da düştü

Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın Bursa nüfusuna açıklanmış olduğu ortaya çıktı.

Kayseri 1.Komando Tugayı’nda görev yapan Barçın’ın şehit haberi nüfusa belirtilmiş olduğu İznik’in Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa’daki evine ateş düşürdü.

Barçın ailesinin fertleri acı haberin gerisinde Kayseri’ye giderken, şehidin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

Yakınları ve sevenleri acı haberle sarsılırken, “Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin Allah belasını versin” ifadelerini kullandılar.

Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla yolcu etme töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı

Barçın’ın İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit ateşi Afyonkarahisar’a düştü

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden askerler arasında bulunan Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un şehadet haberinin ulaşmasının ardından fenalaşan anne ve babası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel ahali otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üstünde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama olmuş, saldırıda 13 asker şehit olmuş, 48 asker de yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan askerlerden birisinin Afyonkarahisar Hocalar ilçe nüfusuna kayıtlı Sıhhiye Er Kamil Tunç olduğu belirlendi. Şehit Tunç’un yaklaşık 5 aylık asker olduğu ve Samsun’daki deneyimsiz dönem askerliğinin peşinde artist birliği olarak Kayseri’ye gittiği ifade edildi.

Acı haberin ulaşmasının arkasında şehidin babası İsmail ve annesi Hamiyet Tunç asap krizleri geçirince 112 Acil Servis ambulansı ile Hocalar Devlet Hastanesine götürüldü. Acılı anne ve babayı yatıştırmak ise şehit haberini veren heyete düştü. Öteki yana ağabeyinin şehit haberini aldıktan daha sonra fenalaşan kız kardeşi Emine Tunç’u ise yakınları sakinleştirme çalıştı.

Şehidin baba evi ve bulunduğu cadde şehadet haberinin gelmesi ile Türk bayrakları ile donatıldı. İlçe sakinleri acı haber üzerine şehidin baba evine akın etti.

Şehit Tunç’un sivil hayatta eczacı kalfası olduğu, bu yüzden de vatani görevini sıhhiye er olarak tahsis yaptığı kaydedildi. Şehidin hem takriben 2 ay önce yayılma izni ise memleketine geldiği öğrenildi.