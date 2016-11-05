Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerden Diyarbakırlı Hanifi Boğa’nın yakınları törende Kürtçe ağıtlar yaktı. Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına sabahleyin saatlerinde terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polislerden Semih Turgut ve İsmail Mavitaş ile güvenlik çalışanı Hanifi Boğa için merasim düzenlendi. Güvenlik Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Güvenlik Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehitlerin yakınları katıldı. Tören şehitlerin naaşlarının alana getirilmesiyle başladı ardındaki şehit polisler Turgut ve Mavitaş ile güvenlik çalışanı Boğa’nın öz geçmişleri okundu. Törende polis memurları ve emniyet çalışanının yakınları Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

İl Güvenlik Müdürlüğü adına konuşan Güvenlik Müdür Yardımcısı Alper Güneş, bu tür hain saldırıların teşkilatı katiyen yıldırmayacağını söyledi. Güneş, “Bizleri alıkoymak için sinsice plan yapan ve bu sinsi planlarını uygulamaktan geri kalmayan hainlerin karşısına teşkilat olarak her geçen gün daha dinç bir şekilde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimiz gözünüz arkada kalmasın. Ailenizi bizlere itimat olarak bıraktınız. Biz onlara gözümüz gibi bakacağız” dedi. Konuşmaların ardındaki şehitler için dua okundu.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri muhakkak oldu

Şehit polis memurlarından Semih Turgut Nevşehir’e, İsmail Mavitaş Kayseri’nin Yahyalı ilçesine, güvenlik çalışanı Hanifi Boğa ise Diyarbakır’ın Eğil ilçesine defnedilmek üzere uğurlandı.

Burak Emek