Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarıyla ilgili, polis telsizinden baş sağlığı mesajı iletti. Karaaslan’ın, polis telsizinden teşkilat mensuplarına ilettiği baş sağlığı mesajı şöyle:

“Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kıymetli meslektaşlarım, davamız büyük. Davamız mübarek ve şereflidir. O nedenle bu nesil saldırılar bizi yıldıramaz, vazgeçiremez, yoramaz. Bilakis daha kenetleniriz, daha da kararlı oluruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız. Bunun için görevimize, devletimize, milletimize ve vatanımıza daha çok bağlanacak ve daha fazla sahipleneceğiz. Bu duygularla şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bayrağı katiyen düşürmeyeceğimize dair onların namına söz veriyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, vatanımız da sağ olsun.”