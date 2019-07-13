Şehitlerin anısını vakıf çalışmalarıyla yaşatacak
NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, kurduğu vakıfla, şehitlerin anısını yaşatacak.
Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, AA muhabirine, 15 Temmuz'da ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik haince girişim yapıldığını anımsattı.
Bu girişime başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletin "dur" dediğini belirten Halisdemir, şunları kaydetti:
"Aziz şehitlerimiz ve kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir de 15 Temmuz'un bir dönüm noktasına damga vurdu. Çanakkale kurtuluşumuz olduğu gibi 15 Temmuz da ülkemizin yeniden dirilişiydi ve bu dirilişin 3. yılında halkımız ne 15 Temmuz'da yapılan hainliği ne de kahramanlarını, şehitlerini unuttu. Milletimiz, 15 Temmuz'da nasıl demokrasisine canıyla kanıyla sahip çıktıysa bugün de 3 yıl olmasına rağmen halen ülkesine demokrasisine ve 15 Temmuz şehitlerine ve ailesine sahip çıkıyor. Milletimiz, 'geleneği olmayanın geleceği olmaz' duygusuyla sadece 15 Temmuz şehitlerine değil Oğuz Beyimizden bu yana tüm aziz şehitlerimize, atalarımıza sahip çıkıyor."
Halisdemir, darbe girişimi davalarında yargılananların aldıkları cezaların şehit yakınlarını rahatlattığını aktararak, "Türk milletinin bugüne kadar, bundan sonra da güvendiği, inandığı iki adalet var. Birisi ilahi adalet diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız yargısı. Hamdolsun adalet yerini buldu. Bundan sonra da bulacak. Hainliklerinin karşılığını adaletin verdiği hükümle aldılar ve biz şehit ailelerinin gönlü rahatladı. Diğer şehit aileleriyle birlikte tüm davaları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek bugüne kadar şehadete erenlerin anısını yaşatmak adına Vatan Yıldızları Vakfı'nı kurduklarını anlatan Halisdemir, şöyle konuştu:
"15 Temmuz'dan sonra kurduğumuz bir vakıf. Bu vakfın amacı 1071'den bu yana aziz şehitlerimizin, atalarımızın bize vatanı ne şartlarda bıraktıklarını anlayarak, genç nice yıldızlara aktarmak ve onlarla yaşamak. 1071'den bu yana tüm şehitlerimizi yad ederek ve onların hatıralarını içimize sindirerek, o bilinçle gerekirse Ömer Halisdemir gibi canını hiç düşünmeden önce vatan diyenlerin bu duygusunu yaşamak ve yaşatmak için çalışacağız. Malazgirt'ten alıp Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu, Kıbrıs ruhunu ve bundan sonra güneydoğudaki Mehmetçiklerimizin gösterdiği fedakarlık ruhunu genç vatan yıldızlarına yaşatmak ve aktarmak. Çanakkale kurtuluşumuzdu, 15 Temmuz dirilişimiz. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in bir sözü var 'geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz' duygusuyla gençlerimize hep aktaracağız. Canla başla gerekirse Ömer Halisdemir gibi bu uğurda biz de ölmeye hazırız."
Soner Halisdemir, vatan özleminin şehit ağabeyinin özleminden daha üstün olduğunu vurgulayarak, "Elbette ağabeyimi özlüyorum. Nefesini, konuşmasını, gülüşünü her şeyini özlüyorum. Biz 7 kardeştik, hamdolsun şimdi 80 milyon kardeşimiz oldu. Ağabeyimi özlüyoruz ama milletimiz bu özlemi bastırıyor. Görüyorsunuz milletimiz geliyor bizlere 'kardeşim, evladım' diyerek kucaklıyor, mekanı cennet olsun. Burada aileleriyle nasıl kucaklaştıysak inşallah şehitlerimizle birlikte biz de orada onlarla kucaklaşırız." diye konuştu.
-
Karapınar'da Ahmet Hamdi Mutlu Parkı çalışmaları
-
Kahramankazan'da “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi” açılacak
-
“Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu”
-
Şehitlerin anısını vakıf çalışmalarıyla yaşatacak
-
S-400'lerin intikali devam ediyor
-
FETÖ şüphelilerinden Kızılırmak'ta “kaçış tatbikatı”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]