Şehitlerin anısını vakıf çalışmalarıyla yaşatacak

NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, kurduğu vakıfla, şehitlerin anısını yaşatacak.

Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, AA muhabirine, 15 Temmuz'da ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik haince girişim yapıldığını anımsattı.

Bu girişime başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletin "dur" dediğini belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz ve kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir de 15 Temmuz'un bir dönüm noktasına damga vurdu. Çanakkale kurtuluşumuz olduğu gibi 15 Temmuz da ülkemizin yeniden dirilişiydi ve bu dirilişin 3. yılında halkımız ne 15 Temmuz'da yapılan hainliği ne de kahramanlarını, şehitlerini unuttu. Milletimiz, 15 Temmuz'da nasıl demokrasisine canıyla kanıyla sahip çıktıysa bugün de 3 yıl olmasına rağmen halen ülkesine demokrasisine ve 15 Temmuz şehitlerine ve ailesine sahip çıkıyor. Milletimiz, 'geleneği olmayanın geleceği olmaz' duygusuyla sadece 15 Temmuz şehitlerine değil Oğuz Beyimizden bu yana tüm aziz şehitlerimize, atalarımıza sahip çıkıyor."

Halisdemir, darbe girişimi davalarında yargılananların aldıkları cezaların şehit yakınlarını rahatlattığını aktararak, "Türk milletinin bugüne kadar, bundan sonra da güvendiği, inandığı iki adalet var. Birisi ilahi adalet diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız yargısı. Hamdolsun adalet yerini buldu. Bundan sonra da bulacak. Hainliklerinin karşılığını adaletin verdiği hükümle aldılar ve biz şehit ailelerinin gönlü rahatladı. Diğer şehit aileleriyle birlikte tüm davaları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek bugüne kadar şehadete erenlerin anısını yaşatmak adına Vatan Yıldızları Vakfı'nı kurduklarını anlatan Halisdemir, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan sonra kurduğumuz bir vakıf. Bu vakfın amacı 1071'den bu yana aziz şehitlerimizin, atalarımızın bize vatanı ne şartlarda bıraktıklarını anlayarak, genç nice yıldızlara aktarmak ve onlarla yaşamak. 1071'den bu yana tüm şehitlerimizi yad ederek ve onların hatıralarını içimize sindirerek, o bilinçle gerekirse Ömer Halisdemir gibi canını hiç düşünmeden önce vatan diyenlerin bu duygusunu yaşamak ve yaşatmak için çalışacağız. Malazgirt'ten alıp Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu, Kıbrıs ruhunu ve bundan sonra güneydoğudaki Mehmetçiklerimizin gösterdiği fedakarlık ruhunu genç vatan yıldızlarına yaşatmak ve aktarmak. Çanakkale kurtuluşumuzdu, 15 Temmuz dirilişimiz. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in bir sözü var 'geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz' duygusuyla gençlerimize hep aktaracağız. Canla başla gerekirse Ömer Halisdemir gibi bu uğurda biz de ölmeye hazırız."

Soner Halisdemir, vatan özleminin şehit ağabeyinin özleminden daha üstün olduğunu vurgulayarak, "Elbette ağabeyimi özlüyorum. Nefesini, konuşmasını, gülüşünü her şeyini özlüyorum. Biz 7 kardeştik, hamdolsun şimdi 80 milyon kardeşimiz oldu. Ağabeyimi özlüyoruz ama milletimiz bu özlemi bastırıyor. Görüyorsunuz milletimiz geliyor bizlere 'kardeşim, evladım' diyerek kucaklıyor, mekanı cennet olsun. Burada aileleriyle nasıl kucaklaştıysak inşallah şehitlerimizle birlikte biz de orada onlarla kucaklaşırız." diye konuştu.