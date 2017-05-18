Şehitlerin ismi okulda yaşatılacak

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de şehit Polis Oğuz Sümbül ile şehit Astsubay Şükrü Ceylan’ın isimleri okulda yaşatılacak.

Kırıkkale Merkez Yaylacık Şehit Oğuz Sümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Okul Müdürü Mustafa Akman, şehitlerin bu vatanı korumak için bedel olarak canlarını feda ettiklerini söyledi.

“Şehitleri her zaman rahmetle andıklarını belirten Akman, “Milletimiz inancını yaşamak ve yaşatmak, ezanları susturmamak, bayrağını indirmemek, milli ve manevi değerleriyle ilelebet bağımsız olarak yaşamak için canıyla, kanıyla ve malıyla mücadele etmeyi Allah’ın emri kabul etmekte, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıyla hakkın temsilcisi olmaya devam etmiştir. İşte bu inanca sahip olan şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Bu etkinliğimizle onların isimlerini ilelebet yaşatmış olacağız. Bu amaçla okulumuza şehidimiz Oğuz Sümbül’ün ismini okulumuza, şehit Şükrü Ceylan’ın ismini de okul kütüphanesine verdik.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Astsubay Şükrü Ceylan Kütüphanesi ile okula ismi verilen Şehit Oğuz Sümbül köşesinin açılışı yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, askeri yetkililer, şehitlerin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Astsubay Şükrü Ceylan 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda, polis Oğuz Sümbül ise Bingöl’de 2016 yılında PKK’lı teröristlerin yol kenarına park ettiği bomba yüklü aracı patlatttıkları saldırıda şehit olmuştu.