Şehitlik Yönetmeliği'ndeki değişiklik

SİVAS (AA) – Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Şehitlik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı koyduğu sırada, hayatını kaybedenler ile yaralananlardan, daha sonra bu yaralanmanın sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği değerlendirilenler, bu yönetmelik hükümlerine göre şehitliklere defnedilebileceklerini bildirdi.

Hızal, dernek binası içerisinde bulunan Şehitler Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete’de yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği’nin kapsamı hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 15 yıldır şehitliklerin düzenlenmesi, bakımı, asker-polis olanların veya kamu anlamında terörle mücadele içerisinde olan şehitlerin nereye defnedilmesi noktasında ülke genelindeki derneklerle sürekli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Hızal, daha önce şehitliklere 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan şehitler defnedilebilirken, bundan sonraki süreç içerisinde 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununda olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kazada vefat edenlerin de buna dahil edildiğini kaydetti.

Hızal, yönetmelikte yapılan değişiklikle 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenlerle yaralanma sonucu sonradan hayatlarını kaybedenlerin de aynı kapsama alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

“15 Temmuz şehitleri de bu yönetmeliğin içerisine dahil edildi. Dolayısıyla 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı koyduğu sırada hayatını kaybedenler ile yaralananlar ve daha sonra bu yaralanmanın sebep ve tesiriyle hayatını kaybedenlerinde definleri garnizon şehitliğini gerçekleşecek. Türkiye’de yapılan bütün şehitliklerde bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Ayrıca şehitlik olmayan yerlerde de bu konuda valiliklerimiz bir çalışma yaparak buradaki şehitliklerin yapılmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan bunların ödenekleri sağlanmış olacak.”

Şehitliklere şehit gelmemesini temenni eden Hızal, “Daha güvenli, huzurlu ve daha yaşanabilir bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin olması için hep birlikte gayret etmemiz gerektiği kanaatindeyim.” dedi.

Hızal, şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemleri ile şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.