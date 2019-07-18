Şehitlikte anma programı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü personeli, Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ni ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.
Başsavcı Gümüş, programda yaptığı konuşmada, şehitliğin vatanı milleti için canlarını seve seve vermeyi görev bilen vatan evlatlarının ulaştığı en yüce makam olduğunu belirterek, "Bütün şehitlerimizi burada bir kez daha saygı ile anıyoruz. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun, peygamberimize komşu eylesin, ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah." dedi
Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar da Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığının himayesinde düzenledikleri program çerçevesinde denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerce şehitlikte çevre düzenlemesi, boya ve tadilat çalışması yapıldığını belirtti.
Acar, "Kamuya yararlı çalışma cezası hükmedilen hükümlülerin cezaları kamu kurumlarında çalıştırılarak yerine getirilmektedir. Bu tür çalışmalarla, yükümlülerin toplumdan soyutlanmadan cezalarını yerine getirmek suretiyle topluma daha etkin bir şekilde kazandırılması sağlanmaktadır. Bu vesileyle Kırşehir ilimizde bulunan şehitliğimizin çevre düzenlemesini, boya ve tadilat işlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz koordinesinde yükümlülerimiz aracılıyla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.
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