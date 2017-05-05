Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı

Olay, sabahtan saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ebru Sokak üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nereden geldiği henüz öğrenilemeyen yaban domuzu sokakta vatandaşların üzerine dürüst koşmaya başladı. Bu sırada sokakta yer alan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sokak üzerinde işyeri bulunan emlakçı Mehmet Koyuncu, domuzun ilk olarak kendi işyerine içten yöneldiğini fakat ses çıkararak bunu engellediğini anlatarak, “Domuz sokak üzerine geldi. Biz de kapının önündeydik. Yelken Direği bizim çocuk bu köpek dedi. Kalktım ve domuz olduğunu fark ettim. Kapıdan azıcık bağırdık. O esnada bir sitenin altında bulunan boş dükkana camını kırarak girdi. Orada azıcık durduktan daha sonra yeniden dışarı çıktı. Sonra koşarak ileride bulunan hastanenin acilinin camını kırdı. Orada güvenlikçiler kovaladı, taksinin üzerine çıktı. Biz de polise ve zabıtaya haber ettik geldiler yakaladılar ama azıcık nefret yaşandı” dedi.

Olayı görebilen vatandaşlardan Hamza Çelik ise, sabahleyin eşiyle dışarı çıktıklarını ve yanından domuz geçtiğini söyleyerek, “Ağırbaşlı ağırbaşlı gider gibi gördük, sonradan biz çok korktuk. Korkunç bir hayvandı. Korkumuzdan dükkanın içine girdik. Bir baktık hastaneye yöneldiğini gördük hayvanın, hatta bizim yanımızda bir arkadaş vardı korkusundan sehpanın üzerine tırmandı. Hastanede çalışan bir tane hemşire hanım vardı. Bütün bizim bulunduğumuz güzergahın üstünde bir tane de küçük çocuk vardı. Ben onları kurtarabilmek için hemşire hanıma sakin olun filan dedim” biçiminde konuştu.

DOMUZUN KOVALANMASI GÜVENLIK KAMERASINDA

Domuzun cadde üzerinde genç bir kadına içten koşmaya başladığı anlar da sokak üzerindeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuzun genç kadını kovaladıktan daha sonra özel bir hastanenin acilinin camını kırdığı görüntüler de güvenlik kamerası kadar kaydedildi. Çevredeki işyerlerine zarar vererek vatandaşları korkutan domuzun belediye görevlilerince yakalandığı öğrenildi.