Şehrin merkezinde dondurucu soğukta demir barakada yaşam!

Kimsesi olmayan 73 yaşındaki Şaban Dağgeçer, merkez Şimşek ilçesi Namazgah Mahallesi’nde bir barakada yaşıyor. Babasından kalan arsaya yaptığı demirden barakada 30 yıldır barınan ihtiyar adamın tek arzusu, sıcak bir yuvaya kavuşmak. Komşularının verdiği yemeklerle karnını doyuran kimsesiz yaşlı, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Soğuk kış günlerinde üşümekten uyuyamayan Şaban Dağgeçer, birkaç kere ihtiyar bakım evine yatırılmasına karşın orada duramayıp ayrıldı.

Doğup büyüdüğü mahallede ölmek isteyen yaşlı adam, kendisinin olan arsaya tek katlı bir ev yapılmasını istiyor. 3 ayda verilen 400 lira yoksul aylığı ile geçinen ve bu da ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen Şaban Dağgeçer, “Karnımı komşular doyuruyor. Demir baraka çok soğuk. Geceleri soğuktan titriyorum. Tek arzum, son nefesimi mahallemde verebileceğin sıcak bir ev” diye konuştu.

Burak Türker