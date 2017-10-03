Selçuk İrtibat’e mükâfat
Beynelmilel Adana Film Şenliği’nde mükâfat aldı.
Yarışmalarda mükâfat alan adlar, Çukurova Üniversitesi Kurultay Merkezinde tertip edilen mükâfat törenine söylendi. Radyo Televizyon Sinema Kısım Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can’ın da katıldığı mükâfat merasiminde Beynelmilel Talebe Filmleri Müsabakası Dalında “En İyi Evraksal Film Mükâfatü’ne rejisörlüğünü Selçuk Üniversitesi İrtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Kısmı Talebesi Canberk Çetin’in üstlendiği “683” filmi suratlarca filmi geride vazgeçerek layık görüldü. Bu mükâfatla beraber Kısa-Ca Film Atölyesi iki yıl üst üste bu mükâfatı alarak majör bir zafere imza attı.
Öte yandan, Safranbolu Belediyesi tarafından tertip edilen 18. Beynelmilel Altın Safran Evraksal Film Şenliği’nde dereceye giren filmler de Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Hoş Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda tertip edilen mükâfat törenine söylendi. Rejisörlüğünü Selçuk Üniversitesi İrtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Kısmı Talebesi İbrahim Aybek ve Eren Bektaş’ın üstlendiği “Müsahip” filmi, finale kalan 10 film arasından ikinciliğe layık görüldü.
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