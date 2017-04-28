Selçuk Üniversitesi, bakanlık Adına TÜRAAT Projesini 81 ilde tamamladı

Selçuk Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen TÜRAAT Projesi’nin kapanış toplantısına projenin koordinatörü olan Selçuk Üniversitesi’nin yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Birimleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı, İlbank, TÜİK, İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, İl Belediyeleri ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve Afyonkarahisar AAT Birliği temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu katıldı. Kapanış toplantısında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ile Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız’ın başlangıç konuşmalarının ardındaki proje koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Nas kadar proje kapsamında yapılan çalışmalar ve projenin sonuçları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz yaptığı başlangıç konuşmasında, Bakanlığın 2023 stratejik hedefi olan bütün belediye nüfusunun atıksu arıtma tesisi hizmetinden faydalanıyor olabilmesi amacıyla, mevcut temizleme tesislerinin mevzuata uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve bu tesislerde kalifiye personellerin bulundurulmasının önemine vurgu yaparak ülkedeki atıksu yönetimi konusunda yapılan araştırmalar hakkında veri verdi.

Açılış konuşmalarının gerisinde Selçuk Üniversitesi adına projeyi yürüten Prof. Dr. Bilgehan Nas, proje zarfında yapılan incelemeler ile proje çıktılarını sunumunda anlattı.

Prof. Dr. Bilgehan Nas, “Su kaynaklarımızın ve sucul hayatın korunması için çok kayda değer olan bu projenin 1 yılda 80 bin kilometreden pozitif yol kat edilerek tüm ülke genelinde 81 ilde gerçekleştirdik. Fazla yüksek yatırım maliyetleri ile yapılan atıksu arıtma tesislerinde birincil defa bu ölçekte ve kapsamda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tesislerin projesi, arıtma verimi, işletme personeli durumu, yatırım ihtiyaçları, inşaat kalitesi, mekanik ekipmanları ve işletme sorunları değerlendirildi. Proje için özel bir yazılım geliştirildi ve bütün veriler, bilgi akışı ve raporlamalar yazılım üzerinden gerçekleştirildi” diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin sayfa proje nihai raporunun yanında, yüzlerde tematik harita, binlerce infografik de üretildiğini ifade eden Prof. Dr. Nas, “Bunun yanında atıksu arıtma tesisi işletme personelinin bir rehber olarak kullanabilmesi için ‘Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Sorunları ve Çözümleri’ kitabı yazılmıştır” dedi.

Prof. Dr. Nas, “Proje kapsamında; ülke genelindeki 1127 adet evsel/kentsel atıksu temizleme tesisi ziyaret edilerek uygun incelendi. Tembel durumda olan ya da farklı alanlara yönlendirilmiş işletme sorunları bulunan atıksu temizleme tesislerinin eksikliklerinin tamamlanması nedeniyle gerekli olan yatırım maliyetlerini belirlendi ve toplamda az kalsın 1,5 milyar TL yatırımın gerekliliği ortaya çıkmıştır” biçiminde konuştu.

Kapanış toplantısı katılımcıların soruları cevaplanarak ve bundan sonraki yapılacak çalışmalara ilişkin değerleme yapılarak sona erdi.