Selçuk Üniversitesi doğa dostları Seydişehir'de

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ekşın Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Seydişehir’deki Küpe Çukuru’nu gezdiler.

Ekşın Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Alper Erdem, Selçuk Üniversitesi öğrenci topluluğu olarak 97 kişiyle Seydişehir’e gezi düzenlediklerini söyledi.

Küpe Çukuru’nun sonbahar mevsiminde de çok güzel olduğunu belirten Erdem, “Üyelerimizi kaynaştırmak, bölgemizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla Seydişehir’e gezi düzenledik. İlçenin turistik yerlerinden biri olan doğa harikası Küpe Çukuru’nu görme fırsatımız oldu. Çok güzel bir gezi oldu. Arkadaşlarımız geziden çok mutlu döndü.” dedi.