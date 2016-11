Selçuk Üniversitesi Romada konferans düzenledi

Selçuk Üniversitesi’nin düzenlediği BULUŞ’Rome Konferansı (4. International Conference on Advanced Technology&Sciences), İtalya’nın Roma kentinde başladı.

Konferans Idare Heyeti Başkanı ve ICAT Organizasyon Kurulu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 4. Milletlerarası İleri Teknolojiler ve Bilimleri Konferansı’nı 2016 yılı için Türkiye’nin geçirmiş olduğu kuvvet döneme karşın, Konya’dan sonra Roma’da düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Konferansın gerçekleştirilmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür eden Doç. Dr. Sarıtaş, “Ayrıca Gazi Üniversitesi, Palermo Üniversitesi ve BULUŞ Organizasyon Komitesi üyelerine dikkate değer desteklerinden nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Bu nesil organizasyonlar bilim dünyasının bir araya getirilmesinde son derece önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz konferansın amacı; araştırmacı ve akademisyenlerin kendi araştırmalarını ve mesleki gelişim faaliyetlerini arzetmek ve kendi aralarında veri alışverişinde bulunmalarını karşılamak için bir platform oluşturmaktır. Oluşturulan bu platform, araştırmacıların, öğrencilerin ve profesyonellerin mevcut ortaklıklarını yükseltmek ve yeni meslek birlikleri amacıyla fikir alışverişinde bulunmaları için fırsatlar yaratmaktadır” diye konuştu.

“165 bildiri sunum için kabul edildi”

Doç. Dr. Sarıtaş, konferansın gerçekleştirilmesi için 28 ülkeden 285 bildirinin gönderildiğini belirterek, “Her bildiri iki hakem göre değerlendirildi ve bunlardan 165 adam başına sunum için kabul edildi. Bildirileri değerlendirmek için 145 hakem tayin aldı. Kabul edilen bildirilerden 126 tanesinin konferansta sunulmak üzere kaydı yapıldı. 65 yerli ve yabancı üniversitenin katılım sağladığı konferansımız 3 gün baştan başa bildiri sunumlarıyla devam edecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, oturumlara geçildi. Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Tütüncü’nün yaptığı açılış oturumunda Pavia Üniversitesi Öğretim Üyesi Assoc. Prof. Dr. Marco Porta “Eye Tracking for Human Computer Interaction Challenges and Perspectives” konulu sunumunu yaptı. Palermo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Domenico Tegolo, “Cooperating and Flowing Methods for Measurement of Nuchal Translucency” başlıklı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bay ise “Type 2 Fuzzy Controllers for Photovoltaic Sourced Power Converters” konusunda bildirilerini sundu.