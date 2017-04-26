Selçuk Üniversitesi Tecrübesini UNİKOP ile paylaştı

Dr. Hüseyin Kara başkanlığındaki ’Deneyim Paylaşımı’ toplantısında davetli etti.

İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesinde gerçekleşen toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Selçuk Üniversitesi Kalite Kurulu üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi yetkilileri katıldı.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, toplantıda, “2015 Yılı Kurum İç Değer Biçme Raporu” ve “Kurum Dış Değerlendirme Süreci” konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardındaki, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, yaptığı konuşmada, “Bizim üniversitemizin kaderi, UNİKOP içinde bulunan öteki üniversitelerin kaderinden bambaşka olmayacak. Var olan kalite kültürünü, kalite iklimini kendi bölgemizde oluşturarak, bütün UNİKOP Bölgesinin böyle bir sürecin içinde yer almasını sağlamamız gerekiyor. Defalarca beraber bu iklimi oluşturmamız ve bu iklimi burada egemen kılabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeli ve benzer süreçlerde de tecrübe paylaşımını sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı, önerge ve değerlendirmelerin gerisinde sona erdi.