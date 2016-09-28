Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi en gözde fakülteler arasında

Anatolia Turizm Akademisi’nce 2016 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Merkezi Koyma Sonuçlarına kadar, TM1 puan türünde turizm lisans programlarına en yüksek puanla öğrenci kabul eden fakülte ve bölümler belirlendi. Sonuçlara göre, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü, en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölüm oldu.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Abdullah Karaman, yaptığı açıklamada, fakülte bünyesinde yer alan Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünün, Akademik Turizm Bülteni’nde belirtildiği üzere Türkiye’deki turizm fakültelerinde TM1 puan türünde en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölümlerin ilk beş sıralamasında birinci sırada yer aldığını söyledi. Selçuk Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür eden Doç. Dr. Karaman, “2016 Yılı ÖSYS Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına kadar, 77 ayrı üniversitede 196 adet turizm lisans programı öğrenci kabul etti. Bu 196 programın, 119’u fakülteler, 77’si yüksekokullar altında bulunuyor. Bu programlar dahilinde açılan 11 bin 45 karakter kontenjanın, 10 bin 418’ine öğrenci yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Puan türlerine tarafından en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölümlere ait bilgiler şu şekilde: Selçuk Üniversitesi – Turizm Fakültesi – Yolculuk İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (400,27 puan). Akdeniz Üniversitesi – Turizm Fakültesi – Turizm İşletmeciliği -İngilizce- (381,24 puan). Yeditepe Üniversitesi – Ticari Bilimler Fakültesi – Turizm ve Otel İşletmeciliği -İngilizce- (380,06 puan). İstanbul Ticaret Üniversitesi – İşletme Fakültesi – Turizm ve Otel Yöneticiliği- (378,38 puan). Milletlerarası Antalya Üniversitesi – Turizm Fakültesi – Turizm ve Otel İşletmeciliği -İngilizce- (376,02 puan).