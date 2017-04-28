Selçuk Üniversitesinde engeller empati yolu ile aşılıyor

Merkezi Derslik önünde gerçekleştirilen programa, Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Neslihan Lök ve Cümbür Cemaat İçin Spor Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Sefa Lök, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Neslihan Lök yaptığı açıklamada, engellilerin jurnal hayatta yaşadığı zorlukları bu etkinlik ile empati kurarak anladıklarını, kendilerinin ve herkesin birer engelli adayı olduklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök, “Bir günde değil her daim engelli bireylerin yanına olduğumuzu açıklamak namına böyle bir proje başlattık” dedi.

Empati Parkuru Etkinlikleri ile engellilerin yaşamını insanların daha yakından görme, anlayış ve sezme fırsatı bulduklarını aktaran Yrd. Doç. Dr. Lök, “Engelli bireyleri bilmek için gözlerini kapayarak beyaz bastonlarla yürümeye çalışan gençler, engellilerin ne stil zorluklarla karşılaştıklarını anlayabiliyorlar. Bu çalışmamız ile engelli bireyleri unutmadığımızı, onları tekrar tekrar daha iyi anlamamız gerektiğini, öğrencilerimizin engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamalarını temin etmek için oluşturduğumuz empati yolu etkinliği ile onların görmeden, duymadan, bacaklarını kullanmadan hareket etmelerini; oluşturduğumuz parkurlarla engellilerin jurnal hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamalarını sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bu sayede ayrıca görüş açılarını değiştirmesini ayrıca de kendilerini karşıdaki insanın yerine geçen kimse ve onları kavrama becerisini geliştirmesini hedefledik. Etkinliğe katılan gençler tekerlekli sandalye ile yürümenin kendi ağırlığını kollarıyla taşımanın ve rampa olmayan yerlerde ne kadar mağdur durumda kalındığını yaşayarak öğreniyorlar ve engellilerin yaşadığı zorlukları hissediyorlar” diye konuştu.

Öğrenciler engelli bireylerin yaşadıkları durumu bilmek ve empati yerine getirmek için tekerlik sandalye ile parkurda maddi engelli bireylerin yaşadığı sorunları empati yoluyla anlamaya çalıştılar. Öğrenciler gözlerini bantla bağlayıp görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmeye çalıştılar.