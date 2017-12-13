Selçuk Üniversitesinde öğrencilere helva ikramı

Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Selçuk Üniversitesi’nde öğrencilere helva ikram edildi.

Ateşbaz Gastronomi ve Sağlık Turizmi Topluluğu tarafından Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi önünde gerçekleştirilen programa Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Yönetmen ve Oyuncu Ahmet Yenilmez, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri, Japonya’dan gelen konuklar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk gelenek-görenek ve kültürünü Anadolu’da yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda Turizm Fakültesi olarak bu yıl Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü açtıklarını söyledi. Ateşbaz Gastronomi ve Sağlık Turizmi Topluluğu’nun önemli bir etkinliğe imza attığını ifade eden Prof. Dr. Uyanık, “Topluluğumuzun ilk ciddi faaliyetlerinden biri oldu. İnşallah ilerleyen süreçte hünerlerini farklı yemeklerle gösterecekler. Biz de hep beraber sizlerle bölüşeceğiz. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘bölüştükçe tok oluruz, bölündükçe yok oluruz.’ Biz bu topraklara Müslüman Türkler olarak bölüşmeyi, hoş görüyü öğreterek geldik ve inşallah öğretmeye devam edeceğiz. Bugün buna insanlığın fazlasıyla ihtiyacı var. Arakan’da, Kudüs’te, Irak’ta İslam dünyasında insanlığın, sevginin, saygının paylaşılması, bölüşülmesi gerekiyor. Bu süreçte turizm fakültelerine, turizm bölümüne büyük görev düşüyor. Hepimiz birer gönüllü turizm elçisi olarak bu tür faaliyetleri inşallah birlikte yürüteceğiz. Etkinliğin düzenlemesinde katkıları bulunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yönetmen ve Oyuncu Ahmet Yenilmez, çift başlı kartalın doğu ve batıyı sembolize ettiğini belirterek, “Çift kartal, bir medeniyetin sembolüdür. Bir başı dünyaya bakar, bir başı doğuya bakar. Bir başı ‘dünyanın neresinde bir zalim var’ diye ona bakar. Bugün işte o kartalın o başını koparmaya çalışıyorlar. Bunu böyle görmezseniz bugün ki yaşadığımız olayın temelini anlayamazsınız. Bugüne kadar gelen nesiller o kartalın başını kopartmadı, koparttırmadı. Büyük faturalara sebep oldu, ağır bedeller ödendi ama o çift başlı kartal hala semada. İnsanlık onuruna zeval getirecek zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. 17 devlet kurmuşuz ama unutmayın; bu toprakların üzerinde yaşayan insanların bir kimliği yoksa o toprak vatan olmaz ve o kimliğin ana alfabesinin ilk harfi de damak tadıdır. Bugün ki ifadesiyle gastronomi ilmidir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından helva ikramı gerçekleştirildi.