Selçuk Üniversitesinde Türkçe Şöleni

Filistin, Kosova, Cezayir, Makedonya, Arnavutluk, Kazakistan, Pakistan, Kamerun, Kolombiya, Bangladeş ilk önce almak üzere bambaşka ülkelerden gelen öğrenciler, Türkçe şarkı, türkü, şiir seslendirdi, hazırladıkları aşık atışması, skeç, halkoyunları gösterileri ve Türkiye izlenimleriyle katılımcılara neşelendirici anlar yaşattı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkçe Şöleni’ne Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın başlangıç konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Başvuru Formu ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, SÜ-TÖMER olarak 4’üncü yılda öngörülen hedeflere adım adım ulaşıldığını, başlangıçta 60 öğrenciyi mezun eden merkezin, bu sene 350’ye yakın yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrettiğini açıklama etti. Bu sayının artması için de gerekli planlamaları gerçekleştirmekte olduklarını söyleyen Doç. Dr. Aşcı, “2016-2017 öğretim yılında dağıtılmış il ve ilçelere oryantasyon gezileri düzenlenmiş, Türkçe öğrenen öğrencilere Türk insanı veya Türk kültürü de tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin manâlı kültür ve turizm merkezlerine geziler düzenlenmiştir. Konya merkez ve ilçelerini tanıtma amacıyla düzenlediğimiz gezilerde Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Akşehir Belediyesine katkılarından nedeniyle teşekkür ediyorum. Bunun yanına Konya İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü ve Dilekçe ve Araştırma Merkezimiz meslek birliğiyle Avrupa Birliği’nin fonladığı, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretecek 103 öğretmene Türkçe’nin nasıl öğretilmesi gerektiğine dair eğitimler de verilmiştir. Bu meslek merkezimiz için önemli bir prestij talep etmektedir. Konya ve üniversitemizin tanıtımında ciddi katkısı olacağını düşündüğümüz her etkinlikte, SÜ-TÖMER olarak yer almaya hazırız” diye konuştu.

“Üniversite olarak sizler için her türlü desteğe hazırız”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, SÜ-TÖMER’in başarılı bir sene eğitim-öğretim yılı geçirdiğini belirterek, “Keza Türkçe öğretimi, hem şehrin tanıtımı, hem sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşme. Aslında üniversite dediğimiz bu. Ufuk Deniz hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi büyük bir üniversite. Konya güzel bir şehir halkı. Konya bir başkent. Biliyorsunuz bir başkent, her zaman başkenttir. Selçuklu’nun hoşgörüsü, Osmanlı’nın bütünleştiriciliği, her ikisinin bilimselliğini bünyesine toplamış, girişimcilikte Türkiye 6’ncısı, genel sıralamada Türkiye 12’ncisi olmuş, gitgide artarak başarısı büyüyen, fakülteleri büyüyen, son derece hoş, son derece başarılı girişimlere kendisini adamış olan bir üniversite. Sizlerin de bu üniversitede, bu üniversite bünyesinde yer almanız bizleri son derece mutlu etmekte. Baktığınız süre son derece başarılı, son derece gelişmiş bir üniversiteye geldiğinizi göreceksiniz. Bundan sonraki eğitim hayatınızda bunu, özellikle bilimsel alana geçtiğinizde hissedeceğinizden eminim. Bu işlem içerisinde sizlere yeniden benzer şekilde TÖMER’de olduğu gibi daha fazlasıyla elimizden gelen her türlü desteğe hazırlanmış olduğumuzu tarif etmek istiyorum. sırası gelmişken hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başlangıç konuşmalarının ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka’ya Filistinli öğrenci Abrar göre resminin yer aldığı tablo armağan edildi.

Öğrenciler Türk kültürüne özgü örnekler sundu

Ardından, Madagaskarlı öğrenci Luva, “Bulutlara tutsak olduk” şarkısını, Afganistanlı öğrenci Fatma “Eledim eledim asker eyledim” ve “Yüce dağlar olmasaydı” adlı türküleri seslendirdi. Türkülere, Özbekistan, Sudan, Malavi, Kenya, Kamerun uyruklu öğrenciler eşlik etti. Etiyopya, Moğolistan, Suriye, Pakistan, Cezayir, Gine, Irak, Komorlar ve Nijer uyruklu öğrencilerce hazırlanan “Zeybek” oyununun sahnelenmesinin ardındaki, Arnavut öğrenci Denis göre Şair Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiiri okundu. Sonrasında, Endonezya, Özbekistan, Sudan, Yemen, Çad, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan, Etiyopya, Hayti, Mali ve Bangladeş uyruklu öğrenciler, Türkiye izlenimlerini paylaştı. Şölende, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut’un “Filistin’in Yetim Çocukları” adlı şiiri, Filistinli öğrenci Haya tarafından seslendirildi. Şölen kapsamında, öğrenciler, Türkçe şarkı ve şiirler seslendirdi, hazırladıkları aşık atışmaları, skeç ve halkoyunları gösterileriyle katılımcılara şen anlar yaşattı.