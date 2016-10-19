Selçuklu Belediyesi bin kişiyi Şehit Ömer Halisdemirin kabrine götürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, bin kişiyi 15 Temmuz gecesi şehit olan Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir kabrini ziyarete götürüyor.

Selçuklu Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. 15 Temmuz gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan daha sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine ziyaret programı gerçekleştiriliyor. Program zarfında bin kişi, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret edecek. Ziyaret programının ilk seferi hafta sonu gerçekleştirildi. Sanayi çalışanı gençlerden oluşan 90 şahsiyet grup, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine yan Çukurkuyu beldesinde yer alan kabrini ziyaret etti. Ömer Halisdemir’in kabrinin başında Kur’an-ı Kerim okuyan ve dua eden gruba, Selçuklu Büyük Kasaba Konseyi Başkanı Abdullah Plato ve Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden sanayi çalışanı gençler, “15 Temmuz gecesi darbeci generali öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyarete geldik. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gerekeni yaptı ve bu vatanın bölünmeyeceğini darbecilere gösterdi. Vatan ve ahali sevgisiyle batmış Halisdemir Komutan, Türkiye’nin kaderinin bambaşka bir şekilde yazılmasına engel oldu. Kahraman askerimizin kabrini ziyaret için bize olanak sağlayan Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz” dediler.

Selçuklu Belediyesi, belirlenen program kapsamında bin kişiyi, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyarete götürecek.