Selçuklu Belediyesi, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamayı sürdürüyor

Proje destek programı zarfında 2017 yılında 35 projeye 2 milyon 811 bin TL destek veren Selçuklu Belediyesi, öbür sivil toplum kuruluşların gerçekleştirdiği projelere konut sahipliği yapıyor.

“İlham Okumaları”, “Çocuğumla Öğreniyorum”, “Yeryüzünde Umut Var”, “Bilinçli Tüketim ve Geleceğin Tasarruflu Gençleri”, “Yargı Ömerlerini Arıyor”, “Kültür ve Bilim Tarihimizde İz Bırakanlar” ve “İslam Tarihinin Anıt Kadınları” gibi projeleri bambaşka sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, hafta sonu 3 önemli projeye daha ev sahipliği yaptı. “Ufka Gezi 5. Bilgi ve Kültür Yarışması”, “10. Milletlerarası Öğrenci Buluşması” ve “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Durumu Hizmetleri” projelerine yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda öğrenci katıldı.

Ufka Seyahat 5. Data ve Kültür Yarışması

Selçuklu Belediyesi ve İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin (İRFANDER) birlikte gerçekleştirdiği Ufka Gezi 5. Veri ve Kültür Yarışması Türkiye’nin ve dünyanın öbür noktalarından 588 bin 400 kişi başvurdu. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunun konut sahipliği yaptığı ödül töreninde Türkiye geneli ve Konya il ödülleri ibraz edildi. Yarışmanın A, B, C, D, E ve F kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara 36 umre seyahati, 36 dost ülke yolculukları ve para ödüllerinden dilediği ibraz edildi. www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen G (Türkçe online) ve H (İngilizce online) kategorilerinde yarışanlar aralarında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödülü kazandı. Sınavda 50 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Seyahat armağan edildi.

10. Uluslar Arası Öğrenci Buluşması

Selçuklu Belediyesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca düzenlenen “10. Uluslararası Öğrenci Buluşması” ekinlikleri Kılıçarslan Şehir Meydanında gerçekleşti. Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde eğitim görebilen yabancı öğrenciler, stantlarda bölgesel yemekleri, kıyafet, sancak ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı. Filistin, Suriye, Irak, Gambiya, Fas, Kazakistan, Yunanistan, Gürcistan’ın da aralarında bulunduğu fazla sayıda ülkeden gelen öğrencilerin, kurulan platformda sunduğu geleneksel dans gösterileri dikkati çekti.

Sıhhat alanında II. Abdülhamid

Selçuklu Belediyesi ve Sağlık Durumu-Der göre Kültür Tarihimizde İz Bırakanlar Projesi zarfında “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetleri” adlı konferans gerçekleşti. Proje dahilinde Selçuklu’daki okullarda bilim insanları ve din adamları hakkında bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştiriliyor. KTO Konferans Salonunda gerçekleşen programda II. Abdülhamid döneminde sağlık durumu alanında gerçekleştirilen hizmetler Prof. Dr. Adem Ölmez göre anlatıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin altyapılar, asfalt, temizlik gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda birçok etkinlik yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“ Selçuklu’nun sosyal kültürel hayatına katkı maddesi karşılamak, Selçuklu’yu yalnızca belediyecilik hizmetleri ile değil, gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle de çekicilik merkezi haline getirmek için çaba gösteriyoruz. Proje Takviye Programımız kapsamında gerçekleştirilen Ufka Gezi 5. Veri ve Kültür Yarışması, 10. Milletlerarası Öğrenci Buluşması ve Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetleri projelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu’da her hafta gerçekleşen bu etkinliklerle Selçuklu’yu iyi bir geleceğe taşımak ve gelecek nesillere kıymetli bir miras bırakmayı hedefliyoruz” dedi.