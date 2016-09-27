Selçuklu Belediyesinden 15 Temmuz Sergisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, “15 Temmuz Milli İrade Zaferi” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi esnasında ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinden objektiflere yansıyan fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Ulusal İrade Zaferi” fotoğraf sergisi, Selçuklu Belediyesi hizmet binasında sergilenmeye başladı.

Hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin mertlik destanını anlatan resim sergisi, Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde ziyaretçilerini bekliyor. Resim sergisi, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi ve Türkiye genelinde demokrasi nöbetlerinde resim karelerine yansıyan görüntülerden oluşuyor. Yurt dışında darbe girişiminin protesto edildiği ülkelerden fotoğraflarında olduğu “15 Temmuz Milli İrade Zaferi” resim sergisinde, darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ad listesi de yer alıyor.

15 Temmuz Milli İrade Zaferi resim sergisi, önümüzdeki günlerde şehrin ayrı bölgelerinde sergilenmeye devam edecek.