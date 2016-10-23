Selçuklu Belediyesinden öğrencilere rehberlik hizmeti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya’da üniversiteye başlayan öğrenciler için ‘Konya Şehir Halkı Rehberi’ hazırlayıp dağıttı. Rehber içeriğinde tarihi ve turistik bilgi ve görsellerle sosyal mekanların tanıtımına yer verildi.

Gelişmişlik endeksi ve 600 bini aşkın nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu, sınırları içerisinde bulunan Selçuk Üniversitesi ve 70 binin üzerindeki öğrenci nüfusuyla da bir öğrenci şehri. Genç nüfusu ve çağdaş belediyecilik hizmetleri ile Anadolu’nun cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu, mirasçısı olduğu Kadim Medeniyet Selçuklu’yu ve Konya’yı takdim etmek adına farklı uygulamaları hayata geçiriyor.

Selçuklu Belediyesi göre hazırlanan ve 10 bin adet dağıtılan Konya Büyük Kasaba Rehberi, kent dışından üniversite okumak için Konya’ya gelen öğrencilere rahatlık sağlıyor. Mevlana Müzesi, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi ve Sille gibi tarihi mekanların anlatıldığı rehberde Selçuklu Belediyesi kadar ilçeye kazandırılan Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Macera Kulesi gibi birçok tesis tanıtılıyor. Konya Kent Rehberinde, Selçuklu Gençlik Meclisi, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi ve Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü kadar yürütülen çalışmaları anlatılırken öğrenciler bu hizmetlerden yararlanmaları için davet ediliyor.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi’nin fotoğraflarla tanıtıldığı kitapçıkta Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere sesleniyor.

10 bin adet basılan Konya Şehir Rehberi, Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri kadar öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahallesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde dağıtıldı.