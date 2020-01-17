Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı
KONYA (AA) – BASİR GÜLÜM – Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2019 yılında 20 branşta yaklaşık 30 bin çocuğun spor yapmasını sağladı.
Kulüp müdürü Mehmet Ali Kolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip olduklarını söyledi.
Her yıl on binlerce çocuğa spor okullarında eğitim verdiklerini ifade eden Kolay, şunları kaydetti:
"Kulübümüzün şu an 15 bin 6 lisanslı sporcusu bulunuyor. Bunlardan 172'si milli sporcu unvanıyla Türkiye adına müsabakalara katılıyor. Spor okullarımızda eğitim vererek, sağlıklı ve spor yapan bir nesil için çalışıyoruz. Kulüp olarak 2019 yılında 9 branşta katıldığımız Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 88 madalya kazarak, önemli bir başarıya imza attık. Bu süreçte 55 sporcumuzu da milli takımlara kazandırdık. Her yıl daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturup, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için çalışıyoruz."
Kolay, 2020 yılında milli sporcu sayısını daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Her yıl spor okullarımıza gelen on binlerce öğrencimiz arasından yetenekli olanları bulup, doğru branşlara yönlendirerek, alanında profesyonel antrenörlerimizle başarıyı yakalamaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri arasında hem tesis hem de sporcu sayısı bakımından ilk sırada yer aldıklarını anlatan Kolay, "Kulübümüz, merkez Selçuklu ilçesindeki 35 tesis ve 56 salonda 20 farklı branşta spor faaliyetlerini yıl boyu sürdürmektedir. En modern yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor salonları ve futbol sahalarıyla Selçuklu ilçesi Konya'da sporun merkezi haline gelmiştir." diye konuştu.
Kolay, Selçuklu Belediyespor Kulübünde şu anda aktif olarak basketbol, güreş, futbol, voleybol, hokey, judo, jimnastik, tekvando, wushu-kungfu, karate, kick boks, bisiklet, yüzme, tenis, masa tenisi, satranç, sutopu, okçuluk, hentbol ve engelli branşlarında faaliyetlerin yürütüldüğünü aktardı.
Selçuklu Belediyespor'un yaz ve kış okullarında geçen yıl yaklaşık 30 bin sporcunun eğitim gördüğüne dikkati çeken Kolay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Selçuklu Belediyespor'da 4 yaşından itibaren çocuklar sporla tanışıyor. Spor yapmak isteyen gençlerimizi ve çocuklarımızı evlerinden servislerle alıp, tesislerimize getiriyoruz. Antrenman sonrası ise yine servislerle evlerine götürüyoruz. Yaz dönemi haftada üç gün, kış dönemi ise hafta sonları eğitim yapılmakta. Ayrıca spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere branşa özel hazırlanan kıyafetler kulübümüz tarafından ücretsiz veriliyor. Ulusal standartlara uygun olan tesislerde, sporcularımıza hijyenik şartlarda, teknik donanıma sahip alanlarda eğitim verilmektedir. Antrenmanlar, branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Türkiye, Avrupa ve dünya derecesi yapan sporcularımızın birçoğu spor okullarımızdan yetişmiştir. 2019 yılında Selçuklu Spor Okulları'nda toplam 29 bin 96 sporcu eğitim gördü."
Selçuklu Spor Okulları'nda yıllara göre eğitim alan öğrenci sayısı şöyle:
2009: 480
2010: 535
2011: 1.404
2012: 1.904
2013: 2.697
2014: 7.000
2015: 12.040
2016: 18.000
2017: 24.832
2018: 29.266
2019: 29.096
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