Konya’da Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü Günleri kapsamında düzenlenen Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları Yarışması artist aşçıların yaptıkları yemek yemek menüleriyle gerçekleştirildi.

Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü Günleri programı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Programın üçüncü gününde, Ateşbaz-ı Veli Türbe Meydanı’nda Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan aşçılar, en iyi sunum, en iyi şerbet, en iyi tatlı, en iyi çorba, en sıcak başlangıç, en iyi esas yemek yemek kategorilerinde yarıştı. Jüri üyelerinin yaptıkları değerleme sonrasında yarışmada, Rixos Otel birinci olurken, Dedeman Otel ve Ramada Otel ikinci, Hich Otel ise üçüncü oldu. Müsabaka ile ilgili konuşan, Meram Belediye Başkan Vekili Hıfsı Soydemir, Türk kültürünün dünyaya tanıtılması için bu yarışmanın manâlı olduğunu söyleyerek, “Türk kültürünü, Türk mutfağını dünyada tanıtacak, bununla alakalı önemli bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Bunun yaşaması, yaşatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha iyisini yapacağız, eksiklerimizi göreceğiz, gelecek sene o eksiklerimizi telafi edeceğiz. Fazla daha hoş olarak, bir marka olarak artık Ateşbaz-ı Veli’yi de Konya değeri olarak, Türk milletinin değeri olarak, ümmetin değeri olarak dünyaya sunacağız” dedi.

Müsabaka, dereceye giren aşçılara plaketlerin verilmesiyle sona erdi.