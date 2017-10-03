Selçuklu Gençlik Meclisi’nden talebelere aşure ikramı
Selçuklu Belediyesi Şehir Konseyi Gençlik Meclisi, Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatılması emeliyle ananesel aşure ikramını bu sene de sürdürdü. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Yerleşkesinde asıllaşan programda binlerce bireye aşure ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektör Dayanakçısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Selçuklu Şehir Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç’un da katıldığı aşure faalliğine üniversite talebeleri ve yurttaşlar yoğun alaka gösterdi. Selçuklu Belediyesi Şehir Konseyi Gençlik Meclisi tarafından tertip edilen aşure dağıtımının ananesel hale geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Altay, “Selçuk Üniversitesi bizim en ehemmiyetli markalarımızdan birisi. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuk Üniversitesi ve yerleşkede muhtelif faallikler tertip ediyoruz. Bugün de aşure programı dolayısıyla buradayız. Rektörümüzün kişisinde bize bu ihtimali sağlayan tüm üniversite idaresine teşekkür ediyorum. Aşure programımız vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Muharrem Ayı ve Aşure günü bir hayli acıyı yaşadığımız bir yarıyıl. Coğrafyamızda da bu yarıyılda çok ehemmiyetli acılar yaşıyoruz. Allahın İzniyle bu vesile ile bunların son bulmasını beklenti ediyorum” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Dayanakçısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut da, aşure ikramı yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
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