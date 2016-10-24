Selçuklu Gençlik Meclisine taze kan

Konya’da, Selçuklu Gençlik Meclisi eski ve yeni üyeleri Kelebekler Vadisi Parkı’nda bir araya geldi.

Selçuklu Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlere devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle, hem öğrencilerin dostluklarını pekiştirmeleri, hem de şehre yeni gelen öğrencilerin adaptasyon sürecini atlatarak Selçuklu’yu tanımaları amaçlanıyor. Selçuklu Gençlik Meclisi göre gerçekleştirilen etkinlik kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ile Selçuklu Gençlik Meclisi eski ve yeni üyeleri, Kelebekler Vadisi Parkında bir araya geldi. Sabahtan saatlerinde Serüven Kulesinde başlayan etkinlik, Selçuklu Çiçek Bahçesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretleri ve gerçekleştirilen piknik ile devam etti. Öğrenciler, güzel bir gün geçirdikleri etkinlikte birçok ilki bir arada yaşadılar.

Gerçekleştirilen etkinliklerin hem Konya’ya, hem de üniversite ortamına alışmak için çok yardımsever olduğunu söyleyen öğrenciler, “Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversiteye yeni başladığımız bambaşka bölümlerden arkadaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz bu seyahat etkinliği, birbirimizle kaynaşmamıza ve Selçuklu’yu daha iyi tanımamıza yardımcı oldu. Özellikle birincil defa gördüğümüz Tropikal Kelebek Bahçesi ve birbirinden öbür etkinlik alanları, Konya’da okumayı seçerek iyi bir tercih yaptığımızı gösteriyor. Bizlere bu imkanları sunarak yalnız olmadığımızı bildiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve Selçuklu Gençlik Meclisi üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kelebek Vadisi Parkı’nın öbür faaliyet alanlarında eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler, bol bol resim çekti.