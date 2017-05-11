“Selçuklu Torunları Osmanlının İzinde” projesi

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği, “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” kültür projesi kapsamında Selçuklu ilçesinde yaşayan öğrenci, emekli ve kadınlar Konya’dan 06.50’de YHT ile Bilecik’e artan bir şekilde buradaki tarihi mekanları kılavuz eşliğinde geziyor. Basın mensupları için düzenlenen tura katılan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekileri Bilecik Tren Garında, Bilecik Valisi Süleyman Elban karşıladı. Şeyh Edebali Türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayan program, Bilecik’teki müzelerin gezilmesinin gerisinde Söğüt ilçesinde devam etti. Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’nun karşıladığı Konya heyeti, Ertuğrul Gazi Türbesinde dua ederek saygı nöbetinde bulunan askerlerle resim çektirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” projesi kapsamında Çanakkale’ye her gün Konya’dan günü birlik uçakla düzenledikleri en büyük kültür projesinin arkasında, “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesinin hayata geçtiğini söyledi.

Selçuklu Devleti’ne başkentlik eden Konya’da yaşayanların önce Çanakkale’de işgal edilmek istenilen vatan topraklarının nasıl kurtarıldığını gördüğünü, Bilecik ve Söğüt’te de atalarımız Osmanlı Devleti’nin temellerinin nasıl atıldığını uygun gezerek tarihi bitmiş yaşama fırsatı bulduğunu ifade eden Başkan Altay, “6 Nisan’da başlayan projemiz 14 Mayıs’ta sona erecek. Konya’dan her gün 40 birey YHT ile Bilecik’e geliyor, hemşehrilerimiz burada hazır otobüslerle geziyor. Şeyh Edebali Türbesiyle program başlamış oluyor. Bilecik gezisinin arkasından turumuz Söğüt ilçesinde, Ertuğrul Gazi Türbesinin ziyareti ile devam ediyor. Tura katılanlar akşam yeniden YHT ile Konya’ya dönüyor. 35 günde bin 400 birey Bilecik’i gezmiş olacak. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatı, ‘Ey oğul nereden geldiğini unutma ancak, nereye gideceğini unutmayasın’ sözünü bu turlarla daha iyi anlatmaya çalışıyoruz” dedi.