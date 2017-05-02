Selçukluda Kelebekler Vadisi Lale Fotoğraf yarışması

Selçuklu Belediyesi, bambaşka projelerle Selçuklu’da yaşamış vatandaşların sosyal hayatını hareketlendirmeye devam ediyor. İçerisinde yer alan tropikal kelebek bahçesi, macera kulesi, çiçek bahçesi gibi öbür sosyal alanlarla Konyalıların uğrak yeri haline gelen Kelebekler Vadisi Parkı, sunduğu görsel şölenle fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi oldu. Konyalıların ve resim tutkunlarının Kelebekler Vadisi’ne olan ilgisine duyarsız kalmayan Selçuklu Belediyesi Türkiye genelinden acemi ve profesyonel fotoğrafçıların katılacağı lale fotoğrafı yarışması düzenliyor. Kelebekler Vadisi sınırları içerisindeki lalelerden fotoğraf çekmek suretiyle düzenlenecek yarışmaya son tatbik tarihi 5 Mayıs 2017. Katılımın yoğun olduğu yarışmada fotoğraflar 18 Mayıs 2017 tarihinde 5 karakter seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Müsabaka sonucunda ilk 3’e girenlere değişik ödüllerin yanı sıra, dereceye giren katılımcılara da ödüller verilecektir. Ödül töreni idarenin belirleyeceği bir tarihte Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılarak dereceye giren ilk 10 katılımcı için ödüller ise şöyle: “Birinciye 1 adet Nikon D5500 18-140 mm, ikinciye 1 Adet Nikon D3200 18-55 mm, üçüncüye 1 Adet Go-proHero 4 Aksiyon kamera. Ayrıca dereceye giren diğer 7 kişiye bir adet telefon lensi verilecek.”

Instagram’da #bununadiask etiketi ile paylaşarak yarışmaya katılacak fotoğraf tutkunlarının keza sosyalmedya@selcuklu.bel.tr adresine fotoğraflarını ve irtibat bilgilerini göndermeleri gerekiyor. Müsabaka şartnamesini ve uygulama bilgileri http://www.selcuklu.bel.tr/haberler/duyurular/26/lale-fotograf-yarismasi.html adresinden yer almaktadır. sosyal medya kullanıcılarının ayrıca Selçuklu Belediyesi’ne ait @selcuklubel adındaki twitter adresi, @selcuklubel instagram ve @selcuklubel adlı facebook hesaplarını peşine düşüp takip ederek daha geniş bilgi edinebilirler.