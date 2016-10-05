Selçukluda Kış Spor Okulları başlıyor

Konya’nın, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Kış Spor Okulları eğitimleri 08 Ekim 2016 tarihinde başlıyor.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 2016-2017 Kış Spor Okullarında geri sayım başladı. Yaz spor okullarında yoğun alaka görerek 10 bin kişiye ulaşan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları kış döneminde de alaka görmeye devam ediyor. Kış spor okullarında tescil yaptıran öğrenci sayısı çoktan üç bin kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda bin 500 ile 2 bin kişinin tescil yaptırdığı kış dönemi spor okullarında eğitimin başlamadan tescil sayısı üç bine ulaştı. Selçuklu Kış Spor Okullarında yaz döneminde olduğu gibi yine 14 farklı branşta eğitim verilecek. Eğitim verilecek branşlar yüzme, basketbol, futbol, tekvando, cimnastik, tenis, voleybol, wushu, karate, kick boks, satranç, judo, hentbol ve güreş.

Kış döneminde eğitim alacak öğrencilerimizin etkinlik gösterecekleri branşlara kadar yaş aralıkları çeşitlilik gösteriyor. Yüzme için kayıt yaptıracak öğrencilerin 2003-2010 doğumlu, Cimnastik kaydı için 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu diğer branşlar için ise 2010-2012 doğumlu olmaları gerekiyor. Hem Selçuklu sınırları içinde ikamet eden öğrencilere 15 farklı güzergahta servis imkanı da sunuluyor. Kayıt yaptıran öğrencilerin kıyafetleri Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü tarafından veriliyor. Kış dönemi spor okullarında; yüzme 929, futbol 226, basketbol 317, tekvando 248, cimnastik 288, tenis 276, wushu 176, karate 144 tescil alan branşlar arasında yer aldı. Spor okulları için kayıtların devam ettiği belirtildi.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ziya Yalçınkaya, her sene olduğu gibi spor okullarının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçınkaya, “Çocuklarını bizlere itimat eden velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yaz dönemine değin eğitim alacak olan çocuklarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

05 Eylül tarihinde başlanan Kış Spor Okulları eğitimlerine 08 Ekim Cumartesi günü başlanacak. Kış dönemi eğitimleri 28 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek.