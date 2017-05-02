Selçukluda sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu

Sosyal mesuliyet projelerine bir yenisini daha ekleyen Selçuklu Kent Konseyi, Çalışan Gençler Komisyonu ve sanayi çalışanı gençlerle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Aşağıpınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte bin 71 fidan toprakla buluştu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda yer alan Selçuklu Şehir Halkı Konseyi Başkanı Abdullah Plato, Selçuklu Şehir Konseyi olarak farkındalık meydana getirmek adına önemli sosyal yükümlülük projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Daha yeşil ve daha güzel bir Konya için çalışan Selçuklu Belediyemiz öncülüğünde, Çalışan Gençler Komisyonu olarak bugün bin 71 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemiz 2071 hedeflerine adım adım ilerlerken bizden sonraki neslimiz dikmiş olduğumuz fidanların büyüyecek olan çınarların gölgesinde bizleri yad ederler. Bizden hiçbir vakit desteklerini esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin çok önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Şehir Halkı Konseyi Gençlik Meclisimiz bilhassa Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisimizde sanayide çalışan arkadaşlarımızla çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bugünde fazla şanslı bir meslek için bir araya geldik. Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahallelerimizin beraber kullanabileceği bir fidan dikimi etkinliğindeyiz. Gençlerimiz geçmişten aldıkları mesajla bugün bin 71 fidanı toprakla buluşturacaklar. İnşallah burada diktiğimiz ağaçların orman olduğunu ve altında insanların, hayvanların, kuşların faydalandığına tanıklık edeceğiz. Gençlik meclisindeki arkadaşlarımıza ayrıca ağaç dikme konusunda gösterdikleri hassasiyetten keza de bu işi anlamlı bir ışık halkası getirip bin 71 fidan dikmeyi düşünmüş olduklarından nedeniyle teşekkür ediyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uğurlu şanslı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ali Okutan Sosyal Tesislerinde sanayi çalışanı gençlerle birlikte kayda değer işlere imza atıklarını da dile getiren Başkan Altay, bu cins projelerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardındaki protokol üyelerinin katılımı ile sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu. Selçuklu Şehir Halkı Konseyi kadar gerçekleştirilen etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, Selçuklu Şehir Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç, Aşağıpınarbaşı Semt Muhtarı Hasan Kilci, Yukarıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Mıstık Alım, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ile başkan yardımcıları ve fazla sayıda sanayi çalışanı genç katıldı.