Selçukluda Yaz Spor Okulları ilgi görüyor

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında evraklar 02 Mayıs Salı günü başladı. Her sene on birlerce çocuğun spor yapmak için seçim ettiği Selçuklu Belediyesi spor okulları bu yıl tekrar büyük ilgi fark etti. İnternet üzerinden de kayıt alınan spor okullarında yüzme ve binicilik branşlarında kontenjan ayrıntılarıyla doldu. Branş sayısını 16’ya çıkaran Selçuklu Belediyesi spor okullarına kayıtlar online internet üzerinden de yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşılan spor okulları kayıtlarında sistemin kayıtlara açılmasından bir süre daha sonra yüzme ve binicilik kontenjanları doldu. Bu yaz binicilik ve masa tenisi branşlarını da bünyesine ekleyen spor okullarında öğrenci sayısının 20 bini geçmesi bekleniyor. Spor okulu çalışmaları yaz ve kış almak üzere iki sezondan oluşan Selçuklu Belediyesi spor okulları kapsamında 16 branşta hizmet verilecek. Çalışmalar, ulusal standartlara uygun 35 tesiste toplam 56 salonda yürütülecek. Sporculara hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek.

2016-2017 sezonunda kış spor okullarında 10.000 sporcuya hizmet verilirken, kış spor okulları eğitimleri 21 Mayıs Pazar günü sona erecek. 2016 yılı spor okulu faaliyetlerinde 20 bin çocuğa spor yapma imkanı sağlayan Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında 02 Mayıs Salı günü başlayan kayıtlar devam ediyor. İnternet üzerinden de yapılan kayıtlar öğrenci ve velilerden büyük alaka görüyor. Kayıtların açıldığı birincil gün 5 bin 300 sporcunun tescil altına alındığı spor okullarında yaz döneminde 12 Haziran – 30 Ağustos tarihleri arasında eğitim verilecek.

Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, cimnastik, tekvando, wushu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç, binicilik ve masa tenisi elde etmek üzere toplam 16 branşta eğitim verilecek. Sporcular, binicilik de haftada 1 gün, yüzme de haftada 2 gün, diğer branşlarda haftada 3 gün eğitim alabilecek.

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar internet üzerinden https://tahsilat.selcuklu.bel.tr/EYasam/SporOkullariBasvuruFormu ile www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabiliyor. Evraklar Selçuklu Belediyesi Milletlerarası Spor Salonu Spor Okulları Merkezinden de alınıyor. Spor okulları ile ilgili www.selcuklubelediyespor.com adresinden ya da 0 332 248 00 43 ya da 0 332 248 03 06 nolu telefonlardan veri alınabileceği belirtildi.