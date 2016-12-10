Selçukludan günümüze Konyaya göç paneli

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kadar ‘Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri’ kapsamında “Mevlana Ekseninde Selçukludan Günümüze Konya’ya Göç” konulu panel gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi gerçekleşen panele, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut, Tahran Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Selçuk Üniversitesi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Oturum başkanlığını Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara’nın yaptığı panele, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Kazım Mahsul, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yakup Şafak konuşmacı olarak katıldı. Program açılışında konuşan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel ise, Hz. Mevlana’nın amacının müsamaha, kendine ve başkalarına ümit ve güven kazandırarak her iki dünyayı da manalı ülkü getirmek olduğunu söyledi. Temizel, “Hz. Mevlana’nın anlayışına tarafından göç, alemin en değerli varlığı olan insanın ezelden ebed yurduna içten yol almasıdır. İnsanın kendisini tanımasıyla başlayan bu seyahat, Allah’ı tam anlamıyla tanımaya dışarı giden bir süreçtir. Bu yolculuğun en önemli destekçileri Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetini kendine yol gösterici kabul etmiş olan bir yaşam tarzıdır” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Hazreti Mevlana, ne ahali ne de sanat için sanat yapmıştır. O hak yani Allah için sanat yapmıştır. Ve O’nun nurlu kaleminden dökülen hoş damlalar, binlerce insanın Konya’ya gelmesine, İslam’ı tanımasına ve İslam ile müşerref olmasına vesile olmuştur” biçiminde konuştu.

Tahran Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Doç. Dr. Nuri Şimşekler de, Hazreti Mevlana’nın kurumsal anlamda en büyük hizmetkarının Selçuk Üniversitesi olduğunu söyledi. Şimşekler, Hz. Mevlana’nın kibir ve kibrin etken olmasına neden olan ben ve biz anlayışından uzaktan olarak yalnızca Allah’a yönelmenin gerektiğine şive yaptığını belirtti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Mevlana Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı tüm faaliyetler zevk ikliminde bir güzelliği yansıtmaktadır. Panelin yeni kazanımlar, yeni izlenimler, güzellikler getirmesini umut ediyorum. Düşündüğümüzü aktarabilme, söyleneni anlayabilme, anladığımızı algılama edebilme ve bunu başkalarına anlatabilme kültürünü önemsiyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Ürün ise, “Hazreti Mevlana günümüzde Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belh’te dünyaya gelmiş ve hicret çocukluğunda yaşadığı bir olgu olmuştur. Babası Bahaeddin Veled ile Bağdat’a, oradan Hicaz’a sonra Karaman’a göç etmiş, burada biraz kaldıktan sonra Konya’ya göç etmiştir. Mevlana, göç konusunda yaklaşımını şu dizelerle ortaya koyar: ‘Yeni bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel” şeklinde konuştu.

Panel protokol üyeleri kadar katılımlarından dolayı konuşmacılara verilen armağan ve plaket takdim edilmesiyle son buldu.