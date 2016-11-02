Selçukludan “Şehidine vefa” turları devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kadar gerçekleştirilen faaliyet zarfında 900 birey Şehit Ömer Halisdemir kabrini ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi göre gerçekleştirilen Şehit Ömer Halisdemir mezar ziyaretleri devam ediyor. 20. seferin yapıldığı ziyaret programında 900 kişi, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti. Sanayi çalışanı gençlerden oluşan 90 kişilik grup ile başlayan etkinliğin 20. seferinde Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yer alan kabrini ziyaret etti. Ömer Halisdemir’in kabrinin başında Kur’lahza-ı Kerim okuyan ve dua eden gruba, Selçuklu Büyük Kasaba Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Muharrem Karakuş’ta eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnun kaldıklarını açıklayan üniversite öğrencileri, “15 Temmuz gecesi darbeci generali öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyarete geldik. Bu ziyaretle 15 Temmuz gecesine yeniden döndük ve o ruhu bitmiş yaşadık. Devletimize, milletimize kumpas kurmaya çalışanlara, bizim varlığımıza, birliğimize, dirliğimize göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Kahraman askerimizin kabrini ziyaret için bize olanak sağlayan Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi kadar gerçekleştirilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in mezar ziyaretleri devam edecek.