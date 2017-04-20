Selçukta 41. Turizm Haftası kutlanıyor

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başlayan etkinliklere Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, programın açılışında yaptığı konuşmada, şehit ve gazileri rahmetle andıklarını belirterek, “Biz ‘Turizm; medeniyetin altın anahtarıdır. Bin çiçekten bir kovana’ diyerek yola çıktık. Elif doğruluğundaki bu yolumuzda vatanımız için, İslam alemi için, milletimiz için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ve özellikle sevgili öğrenciler, bu coğrafyada, bu stratejide, bu yaşadığımız atmosferde sizlere koskocoman işler düşüyor. Sizler ve bizler hep birlikte fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Seneye andığımız turizm haftasında daha artı eserler ekleyerek bu bataklığa girmiş hainlere karşısında, darbeci, mandacı zihniyete karşısında büyüyen Türkiye’nin bağımsızlığını, enerjik Türkiye modelini daha fazla ön plana çıkaracağız, daha çok çalışacağız. Çünkü İslam’ın ışığıyla aydınlanmış bir medeniyetimiz var. Bu bağlamda yetimlerimize ve gazilerimize enerjik bir Türkiye ayrılmak için kaosa sürüklenmiş, birbirine düşmüş, İslam dünyasına bir ayna tutmak için kardeş Türk-İslam dünyasının arasına engeller koyan emperyalizmin çizdiği sınırları geçirmek ve birleşmek için, uygar bir dünya için turizm diyoruz. İşte bu amaç doğrultusunda turizm, medeniyetin altın anahtarı olacaktır” diye konuştu.

“Tarihini yaşamış ve yaşatan bir Konya hedefliyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, turizmin dünyanın en seri gelişen sektörlerinden olduğunu, ülke ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanıması, kaynaşması ve evrensel anlamda barışın sağlanmasına da katkı maddesi sağladığını söyledi. Konya’nın taşıdığı derin tarihi geçmişiyle öyle fazla kültür ve medeniyete konut sahipliği yaptığını, kültür ve inanç turizmi için önemli potansiyeli bünyesinde bulundurduğunu ifade eden Prof. Dr. Okka, “Üniversite araştırma merkezlerimiz, araştırma enstitülerimiz ve konservatuvarımızla da bu konularda kayda değer görevler ifa edilmektedir. İlimizde keza UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde Çatalhöyük, Eşrefoğlu Cami, Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kaya Kabartmaları, Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı, Sille, Avuç Içi Elena Kilisesi, Kilistra Antik Kenti gibi kayda değer tarihi eserler Konya’nın kültür ve inanç turizmi açısından potansiyeline göstermektedir. Hedefimiz Konya’yı geçmişi değin büyük ve ihtişamlı bir geleceğe taşımaktır. Tarihini yaşayan, yaşatan ve geleceğe aktaran bir Konya hedefimizdir. Geçmişte oluşturduğu medeniyetin, ilim ve irfan mirasının günümüze ve geleceğe Milli ve manevi değerlerimize yan bir şekilde korunarak ve geliştirilerek taşındığı bir kadim başkent olmalıyız” biçiminde konuştu.

“Gezdik Konya’yı gördük Dünya’yı büyük beğeni aldı”

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar ise Moğolistan ve kültürel özelliklerini konu alan kısa bir konferans gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bahar’ın konuşmasının ardındaki, katılımcılarca büyük alkış toplayan “Gezdik Konya’yı Gördük Dünya’yı” kısa tanıtım filmi izlendi. Ardından, günün anısına Turizm Fakültesi tarafından birincil kez verilen Anadolu Selçuklu Kültür ve Turizmine katkıları dolayısıyla Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar ve “Gezdik Konya’yı Gördük Dünya’yı” kısa tanıtım filminin yönetmeni Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi mezunlarından başarılı genç yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu’na ödülü ibraz edildi. Peşinde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Insanlar Oyunları Ekibi, Türkiye haritası tamamlama gösterisi sundu. Ardından, Istek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Karakaya ve Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören tanıdık olmayan uyruklu öğrencilerin hazırladığı Türk Ahali Konseri verildi. Buradaki faaliyetler, Konya Grup Kaşıks Modern Millet Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle devam etti.

26 Nisan’da sona erecek faaliyetler kapsamında, ahali oyunları gösterisi, müzik dinletisi, Konya Hadimi Parkı’nda Turizm Haftası Şenliği ve Pikniği, Sefa Geldiniz (Han kültürü) tiyatro gösterisi, konferanslar, geleneksel Türk atlı okçuluğu gösterisi, hikayeleriyle kadim Türk Müziği resitali gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.