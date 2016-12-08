Selçukta 743.Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri başlıyor

Konya’da 7-17 Aralık 2016 tarihleri aralarında düzenlenecek olan “Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Milletlerarası Anma Etkinlikleri” çerçevesinde Selçuk Üniversitesi tiyatro, panel, söyleşi ve konferanslar düzenleyecek.

Etkinlikler ile ilgili data veren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “7-17 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek ‘Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri’ çerçevesinde üniversitemiz göre yapılacak olan programlarda son aşamaya gelinmiş olup, bu konularla ilgili bütün hassasiyetler göz önünde bulundurularak büyük bir gayretle çalışılmıştır. Bu yıl 743. yılını sezgi edeceğimiz Şeb-i Arus için yapılan etkinliklerde üniversitemiz beş ayrı başlıkta dokuz programla anma etkinliklerine katkı sağlamaya çalışacaktır. Üniversitemizde bulunan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün koordinesinde gerçekleştirilen ve başta üniversitemiz fakülte ve bölümleri olmak üzere ilçelerde yer alan yüksekokullar ile liselerde yapılacak olan tiyatro, panel, söyleşi ve konferansların ve tüm Konya kurumları kadar düzenlenen etkinliklerin Konya’mıza bahtı açık olmasını temenni ediyor, tüm Konya halkını, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi programlara misafir etme ediyorum” diye konuştu.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel ise, “Düzenleyeceğimiz programlarda ülkemizin içinde bulunduğu bu buhranlı dönemin, ülke insanının birlik ve birliktelik içerisinde yaşaması ile aşılabileceğini gösterecek temalara yer vermeye itina gösterdik. Bilhassa ağırlık verdiğimiz konulardan olan yüksek lisans öğrencilerimizin 2012 yılından bu yanlamasına bu manevi yolculukta yer almalarını sağlamaya karşın olarak faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. ‘Genç Gönüllerde Hz. Mevlana’ başlıklı konferanslarımız bunun en hoş örneği olmaktadır. Lise öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerimizi buluşturularak Hz. Mevlana ve Mevlevilik üstüne bilgilerini paylaşmalarını sağlamaktayız. Ayrıca yeniden bu yıl düzenlenecek olan ve Istek Sabancı Devlet Konservatuvarı’mız kadar organize edilen ‘Barsisa – Yedi Meclisin Biri’ isimli tiyatro da Üniversitemizin yapılan etkinliklerde halka inmeyi amaçladığının göstergesi olacaktır. Yapılacak panelde Selçuklu ve günümüz Konyası masaya yatırılacak ve göç konusu işlenecektir. İlçelerde yapılacak olan konferanslarımızda ise kardeşliğimizin esas taşı olan birlik ve birliktelik vurgusu yapılacaktır. Bu sene yedincisi düzenlenen söyleşide ise geçmişten bugüne kültür ve yaşayışımızda Hz. Mevlana’nın millet üzerindeki etkisi işlenecektir” dedi.

“Barsisa – Yedi Meclisin Biri” Tiyatrosu

Barsisa – Yedi Meclisin Biri isimli tiyatro 8-16 tarihleri arasında tüm etkinlik haftası her tarafında saat 20.00’da Istek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda oynanacak. Yönetmenliğini Öğretim Görevlisi Tolga Özenç Özençel ve Yönetmen Yardımcılığını Doç. Dr. Istek Zerenler ile Aylin Karaçay ve Fatih Dinçer’in yaptığı tiyatronun oyuncuları aralarında Ahmet Yenilmez, Alpay Ulusoy, Emre Narcı, Volkan Akün, Aylin Karaçay, Elif Metin, Fatih Dinçer, Fırat Kaymak, Can Yılmaz, Zafer Kora, Ömer Faruk Çavuş, Burak Öztürk, Zeynep Çimenciler, Vedi Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Genç gönüllerde Hz. Mevlana

Bu sene 9, 12, 13 ve 16 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek konferanslarda ise Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ve İMKB Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Iş Lisesi’nde konferanslar verilecek. Enstitünün Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları Başlıca Bilim Dalı’nda eğitim gören yüksek lisans programı öğrencileri kadar verilecek konferanslarda Hz. Mevlana’nın hayatı ve öğretileri anlatılacak. Konferanslar lise öğrencilerimiz ile yüksek lisans öğrencilerimizi buluşturarak Hz. Mevlâna’yı doğru bir şekilde anlatma ve faydalanmalarını sağlamayı amaçlanıyor.

“Mevlana ekseninde Selçuklu’dan günümüze Konya’ya göç” Paneli

Mevlana ekseninde Selçuklu’dan günümüze Konya’ya göç isimli panel’in başkanlığını Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara’nın yapacak. Programda ise, Üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alaattin Aköz, Prof. Dr. A. Kazım Mahsul ve Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak konuşmalarıyla katkıda bulunacak. Hz. Mevlana ekseninde Selçukludan bu yanlamasına Konya’nın aldığı göçler üstüne yapılacak panel 8 Aralık 2016 perşembe günü SÜ Süleyman D. Kültür Merkezi’nde saat 10.30-13.00 arasında düzenlenecek.

Mevlana ve Mevlevilik konferansları

“Hz. Mevlana’da Yardımlaşma ve Arkadaşlık”

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek Hz. Mevlana’da Yardımlaşma Ve Dostluk isimli programda ise, üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve bununla beraber Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mustafa Demirci, Çumra Meslek Yüksekokulu’nda 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da bütün Çumra halkına ve akademi personeli ile öğrencilerine hitabe yapacak. Mevlana ve Mevlevilik Konferansları kapsamında ikinci program ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Baykan konuşmacı olacak. Program 13Aralık Salı günü saat 13.30’da SÜ Çumra Iş Yüksek Okulu koordinesinde Çumra Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri VII

Geleneksel olarak altı yıldır aralıksız sürdürülen ve bu yıl yedincisini düzenleneceği ve Moderatörlüğü’nü Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin’in oluşturacağı Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri’ne Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs katılacak. Hz. Mevlana’nın kültür ve medeniyetimizdeki etkileri ve yansımalarını dinleyicilerle paylaşacaklardır. Program 15 Aralık 2016 Perşembe günü SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda saat 13.30’da gerçekleştirilecek.