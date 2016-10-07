Selçukta Dünya Hayvanları Koruma Günü Konferansı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi’nce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka tarafından “Baytar Psikoloji ve Hayvan Koruma” konulu konferans gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki konferansa Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, Konya Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Oğuz Avcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Yaratılanı yaratandan ötürü güzel görmeliyiz”

Konferansın başlangıç konuşmasını yapan Baytar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, “Yeryüzü sadece insanlar için değil, bütün canlılar için yaratılmış ve bütün inanç sistemlerinde hayvanlarına iyi davranılması öğütlenmiştir. İslam’a kadar insan yaratılmışların en üstünüdür ve bu yaratılışın vermiş olduğu büyük sorumluklar vardır. Bu sorumluluklara tarafından insanın yaratılan diğer canlılara yerinde davranması gerekir. ‘Yaratılanı güzel gör yaratandan ötürü’ anlayışından hareketle tüm yaratılan canlılara bu gözle bakmamız gerekli” diye konuştu.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli de Selçuk Üniversitesi Baytar Fakültesi’nin, Türkiye’de hayvanlara 24 saat hizmet veren acil servisi olan özellikli bir fakülte olduğunu belirterek, Dekan Prof. Dr. Güner ve fakülte yönetimine teşekkür etti.

“Cinsiyet ve ırklara tarafından tavır farklılıkları var”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka’da psikolojinin keza millet ayrıca de hayvanlar için benzer önemi taşıdığını belirterek, “Hayvanlar birtakım dürtülerle doğarlar, yaşamlarını devam ettirecek davranışlarını sonra edinirler. Cinsiyete kadar, ırka kadar değişen davranış özellikleri vardır. Av köpeklerinin, bekçi köpeği olarak yetiştirilen ırkların ve evdeki küçük köpeklerimizin hayat şartları farklıdır. Bu köpekler kendi içgüdülerine düzenli ortamlar bulurlarsa psikolojik problemleri daha az olacaktır. Çok hareket etmesi gereken köpeği rahat alanda tembel bırakırsak, bu köpeğin psikolojik problemleri oluşacaktır. Bir hayvanda psikolojik problemler çıkmasının en manâlı nedenlerinden biri, doğuştan gelen içgüdüleriyle çatışmaya girmesidir” ifadelerini kullandı.