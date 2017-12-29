Selçuk’ta Kudüs konferansı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in “Bir Sınav Kağıdı Kudüs” konferansı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu, öğretim üyeleri ile birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Büyük Doğu Fikir ve Düşünce Topluluk Başkanı Ömer Dinçgelen, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in kalemiyle Türkiye’nin geleceği olan gençlerin toplumsal, kültürel etkileşimlerine katkı sağlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yazarlar, fikir insanları ve akademisyenler gibi fikir alışverişinde bulunabilecekleri programlar düzenleyerek öğrencileri akademik ve kültürel alanda çalışmalara yönlendirmeyi milli ve manevi değerlerimizi öğrencilere aktarmalarını sağlamak amacıyla hareket ettiklerini ifade etti.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, “Dünya hakikaten pek çok sıkıntılarla gelişiyor gibi görünüyor ama şunu asla unutmamak lazım; gecenin en karanlık olduğu zaman sabaha en yakın olan zamandır. Bugünlerimizi gecenin en karanlık zamanı olarak görüyorum” dedi. Prof. Dr. Okka, imanı İslamı, milli ve manevi değerlerimizi bilmek zorunda olduğumuzu devletimiz ve milletimizin birliği için anlaşmazlıklara düşmememiz gerektiğini vurguladı.

Bir davanın genci yoksa bu davanın bir işlevinin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Kudüs-ü Şerif kıblemiz diyoruz, kim oradan viraja çıktı. Peygamberimiz yoksa, o Kudüs benim için ne anlam ifade eder. O Kabe ne anlam ifade eder. Peygamberimiz yoksa ve ben onu yok sayıyorsam şu dünya benim için ne anlam ifade eder. Benim bu dünyada bulunuşum dahi onun hürmetinedir. La ilahe illallah diyeceğiz. Muhammedin Resullullah’ı bir kenara bırakacağız diyen bir zihniyet her şeye hakim oldu” şeklinde konuştu.

Üç semavi dininde Kudüs açısından kutsal olduğuna değinen Prof. Dr. Şimşirgil, Kudüs’ün bize Hz. Ömer’in yadigarı olduğunu ve Türkiye’nin de bundan ders alması gerektiğini belirterek” İlk defa Türkiye bağımsızlık savaşı veriyor. Kudüs’te bunun bir parçası, inşallah farkındalık olur. Beraber olursak bu savaş bizim olacak” diyerek sözlerini noktaladı.