Selçukta Şebnem Ferah rüzgarı esti

Gündüz etkinlikleri dahilinde, 3 gün her tarafında oryantiring, karate ve eskrim şampiyonaları ve dağıtılmış etkinliklerle de öğrencilerle buluşan Koç Spor Fest’te, rock müziğinin manâlı sanatçılarından Şebnem Ferah da sahne aldı. Çeşitli üniversitelerden gelen sporcuların müsabakaları devam ederken bir taraftan da açılan stantlarda öğrenciler spor, müzik ve eğlenceli yarışmalarla eğlendi. Yoğun aktivitelerin yer aldığı günün akşamında ise Alaeddin Keykubat Kampüsü Çim Saha’da rock müziğinin sevilen sanatçısı Şebnem Ferah öğrencilerle buluştu. ‘Sırça Kırıkları’, ‘Çakıl Taşları’, ‘Ünzile’, ‘Sil Her Yerde’ gibi sevilen parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Şebnem Ferah, yaklaşık 2 saat süren konserde öğrencilerle şarkılarını söyleyerek doyasıya eğlendirdi.