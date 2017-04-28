Selçukta Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Turizm Haftası Kutlamaları dahilinde ‘Han’dan Otele Uygarlık Yolculuğu’ programı 13. Yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine ait kervansaraylardan Zazadin Hanı’nda gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, otel temsilcileri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Programın başlangıç konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, “Fakülte olarak içinde bulunduğumuz köklü mirası bizzat uygun ve mekanında anarak bu kültürel mirası daha ileriye taşımak için bu programı burada düzenliyoruz. Yola çıkarken her zaman ‘Bin Çiçekten Bir Kovana’ diyerek başladık. İşte bu tarihi çiçeklerden bir adam başına de Zazadin Hanı’dır. ‘Turizm medeniyetin altın anahtarıdır’ dedik ve bu sloganın gereğini yerine getireceğiz. Bu anahtarları burada tarihi ve kültürel sanat yapılarında birlikte açacağız. İnsanlık için bu kültürel mirası geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için bu tarihi mekandayız” dedi.

“Bu tarihi yapıların işletmesine talibiz”

Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirini okuyan Prof. Dr. Açıkgöz, “Çamlıbel’in de şiirinde sorduğu gibi ‘Ne vakit tükenecek bu yollar arabacı ?’ dediği yerde bu yollar muhakkak tükenmeyecek. Birey olarak tükenmeyecek, Türk milleti olarak tükenmeyecek, Türk devleti olarak tükenmeyecek ve biz bu dinç mirası daima birlikte ileriye taşıyacağız. Çünkü bu köklü miras bize Selçuklu Medeniyeti’ni anlatıyor, Türk-İslam medeniyetini ve güçlü sanatsal yapısını anlatıyor. Biz Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak turizm ve tarihi bir araya getirdik. Kültürel mirası manalı ışık halkası getirmek istiyoruz. Bu program vesilesiyle bu tarihi mirası işletmeye talibiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu tarihi yapıların, hanların ve kervansarayların işletilmesini istiyoruz ve talep ediyoruz. Bunlar birer kültür hizmetidir. Gerek ülkemize gerek uluslararası alanda kültür ve turizme fazla değer katacak tarihi yapılardır” diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın konuşmasının peşinde, programa destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve program konuklarına plaket ibraz etti. sonradan Prof. Dr. Uyanık’ın kızı Firdevs Sena Açıkgöz, İstiklal Marşı Şiiri’ni coşkuyla okuyarak dinleyicilerden tam not aldı.

“Konya, Anadolu’nun inanç mozaiğine katkı maddesi sağlamıştır”

‘Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Turist Rehberleri ve Zazadin Hanı’ başlıklı konuşmasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Profesyonel Turist Rehberi Tuğba Hilal Kabakçı, “Turizm rehberleri turizmin bütün bileşenlerini iyi anlamak ve hayatlarında birebir yaşamak zorunda olan kimselerdir. Bizler bulunduğumuz ilin ve ülkenin temsilciliğini yapıyoruz bir nevi. Ülkemizin tarih, sanat, sanat tarihi, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, zooloji, botanik gibi öyle çok özelliğini iyi anlamak zorundayız. Sosyolojiden ve insan psikolojisinden de iyi anlamak zorundayız. Ülkemiz köklü bir medeniyete konut sahipliği yapıyor. Her köşesinde bu tarihi ve kültürel mirasın parçasını taşıyor. Kültürel mirasın temellerinin Anadolu’da Konya’da atıldığını düşünüyorum. Konya, Türklerin Orta Asya kültürünün İslam kültürünü kendi kültürüyle tanıştırıp buradaki medeniyetle kaynaştırıp Anadolu medeniyetinin temellerini attıkları bir şehirdir. Ilk başkent olma özelliğini içeren Konya bununla beraber Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi önemli şahısların da tekrar bu topraklarda yetişmesinde ve Anadolu’nun inanç mozaiğinin oluşmasına katkı sağlayan bir yerdeyiz” diyerek Konya ve çevresinin turizm açısından önemi hakkında bilgi verdi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen de, programda Selçuklu Devleti ve Hanın Mimarı Saadettin Köpek hakkında dinleyicilere veri verdi. Saadettin Köpek’in hayatı, Selçuklu Veziri ve baş mimarı görevindeyken yaptığı işler ve Zazadin Hanı hakkında detaylı veri veren Doç. Dr. Hacıgökmen, “13. Yüzyılda Avrupa’nın daha böyle bir yapıyı az önce görmediği, birbirini boğazladıkları bir dönemde, Orta Asya’da Cengiz Han’ın insanları yakıp yıktığı bir dönemde Selçuklu sultanları böyle bir medeniyeti ve yapıları yapmışlardır. Bu hanın ve daha birçok hanın yapılmasına ve planlanmasına vesile olmasının yanında Saadettin Köpek aynı zamanda kaynaklara kadar Alaeddin Keykubat’ın ölümüne sebep olan bir devlet adamıdır. Bunun yanına Selçuklu’nun 20’nin üzerindeki kayda değer emirlerini teker teker ortadan kaldırdığını tahmin ediyoruz. Birçok devlet adamının da katledilmesine sebep olan bir kişilik konumundadır. Yani Selçuklu Devleti’ni en ince ayrıntısına kadar ortadan kaldırır” diye konuştu.

Sunumların ardındaki Konya’nın Çağdaş Millet Oyunları Ekibi Kaşık’s gösterisine geçildi. Öğrencilerin beğeniyle izlediği gösteriden sonra Kazak Milli Sanat Akademisi ve Orhun Kültür Sanat’ın sanatçılarından Ercan Erkabay ve ekibinin Hikayeleriyle Kadim Türk Müziği Resitali’ne geçildi. Programın sonunda ise, Zazadin Hanı’nın bahçesinde Ötüken Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Murat Kamışdere ve ekibi Geleneksel Türk Atlı Okçuluğu Gösterisi sundu.