Selendi’de deprem korkusu devam ediyor

Depremin ardından bir takım mahallelerde AFAD ekipleri çadır kurmaya devam ederken, Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı da vatandaşlara yiyecek yardımında bulunuyor. Bilhassa depremin merkez üssü olan Gölbaşı ve Çamköy Mahallelerindeki ırk sokaklarda beklerken geceyi de yağmur altında soğuk havada dışarıda geçirdi.

Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda, İlçe Müftülüğü ekipleri de camilerde inceleme yaptı. Artçı depremlerin yaşandığı Çamköy, Gölbaşı, Zıraman, Dumanlar ve Karakozan mahallerinde ise depremler sebebiyle korku devam ediyor.

Deprem sonrası nefret yaşadıklarını belirten Gölbaşı Mahallesinin eski Muhtarı Bayram Yılmaz, “Dün evde oturuyordum bir anda şamata duyduk sallandık. Anında evimizi terk ettik. Evimizde hasarlar oluştu” dedi.

Gölbaşı Mahallesinden 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Asiye Yılmaz da, “Evde yatıyordum bir şamata duydum. Başıma evin sıvaları düştü. Hemencecik evden kaçtık geceyi dışında geçirdik” biçiminde konuştu.

Rabia Yılmaz isimli öğrenci de yer sarsıntısı esnasında okuldan yeni geldiğini anlatarak, “Okuldan geldim karnım acıkmıştı Buzdolabına gittim büyük bir gürültü duydum. Hemen dışarı kaçtım. O arada bayılmışım fazla korktum” dedi.

Çamköy Mahalle Muhtarı İsmail Karaoğlan ise depremin arkasından yetkililerin derhal yardıma koştuğunu ama semt halkının korkudan dolayı geceyi dışarıya geçirdiğini söyledi.

Adem Çakır