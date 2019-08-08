ANKARA (AA) – Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, muhtarlarla bir araya geldi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ile ilçe merkez mahalle ve taşra mahalle muhtarları katıldı.

Selvi, bundan böyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevde bulunacağını ve sorunları bulunan muhtarların kendileriyle istedikleri zaman temasa geçerek sorunlarını aktarabileceklerini kaydetti.

Muhtarların önerilerini alan Selvi, "Nallıhan, bizim doğup büyüdüğümüz yer. Sizler de bizim mahallelerimizin temsilcilerisiniz. Aldığımız bu önerileri kısa süre içinde değerlendirip, çalışmalara başlayacağız. Hiç kimsenin işini yarım bırakmayacağız. Siz değerli muhtarlarımızın istek ve önerileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlanmak suretiyle vatandaşa hizmet konusunda hep birlikte gayret sarf edileceğiz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Özmen de kendileriyle toplantı düzenleyen Selvi'ye teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.