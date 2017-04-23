Semiha Yıldırım, 81 ilden çocuklarla bir araya geldi

Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine 23 Nisan’ın önemini anlattığını söyleyen Şimşek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada birincil ve tek çocuk bayramı, bütün insanlık için uzlaştırma dolu bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda ruh ve şuurla geleceğin Türkiye’sini sizler yapı edeceksiniz” dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, 81 ilden 10-14 yaş arası dezavantajlı 81 çocuğu, 23 Nisan Ulusal Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul’da misafir etti. Çocuklar, üç gün sürecek etkinliğinin son gününde Dolmabahçe Başbakanlık Egzersiz Ofisi’nde Başbakan Binali Yıldırım’ın eğitimci eşi Semiha Şimşek ile buluştu.

Torunları Ali Köylübay, Elif Köylübay ile Sena Bahar Yıldırım’ın da eşlik ettiği sabahleyin kahvaltısında 81 ilden çocuklarla bir araya gelen Semiha Şimşek, sonradan Başbakanlık Çalışma Ofisinin bahçesine geçti. Yıldırım, himayesinde düzenlenen etkinlik anısına çocuklarla birlikte çınar ağacı fidanı dikti, 81 ilden getirilen toprağın döküldüğü fidana can suyunu verdi.

“23 Nisan bütün çocuklarımız için paha biçilmez bir armağandır”

Programda konuşan Semiha Yıldırım, öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilere 23 Nisan’ın önemini anlattığını vurgulayarak, “23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada birincil ve tek çocuk bayramı, bütün insanlık için barışma doymuş bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda ruh ve şuurla geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Siyasette, sanatta, iş dünyasında, üretimden teknolojiye yapacağınız katkılarla Türkiye’ye yeni ufuklar açacaksınız. Milletim namına ve bütün öğretmenler namına sizlere güvendiğimi ve sizlerle gurur duyduğumu betimlemek istiyorum. Değerli evlatlarım Türk hamiyet perverliğinin en güzel örneklerinden birini Türk Kızılayı gösteriyor. Sınırlarımızı aşıyor dünyanın her köşesinde insanlığa şefkat ve acınacak şey elini uzatıyor. Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı faaliyetlerinde çocuklar içinde özel çalışmalar var. Şimdiye kadar sizler için çoğu projeler yapıldı. Bayramda çocuk almak diyerek çocukları sevindirdiler minikler üşümesin diye destek severliği arttırdılar. 81 il ile 81 anaokulu projesi eğitimine katkı maddesi sağladılar. Bugüne değin çocuklarımızın bayramına bayram, şenliğine şenlik katıyorlar. Mihmandarlarımız 1453 müzesini ve Topkapı Sarayını sizlere gezdirerek geçmişimizi anlattı. Derhal Başbakanlık Ofisinde bugünün Türkiye’sine birlikte bakıyoruz. Eksik sonradan boğaz turu ile iki kıta aralarında gezi edeceksiniz ve yarın her biriniz ülkenizin dört bir yanına evlerinize döneceksiniz bu hoş hafta sonunda umarım geriye doğru oldukça çok güzel hatıra ve ülkemiz için kurduğunuz güzel hayaller kalacaktır” biçiminde konuştu.

“Geleceğimiz için büyük hedeflerimiz var”

“Bu ülkenin geleceği için hepimizin büyük hayalleri var, geleceğimiz için büyük hedeflerimiz var” diyen Şimşek, “2023 ve 2071 hedeflerimiz bazılarının gerçeğe dönüştüğünü şayet bizler göremeyeceğiz. Ancak ülkemizi bu hedeflere taşımak üzere emanetin belirlenmiş ellerde olduğunu bileceğiz sevgili çocuklar sizler bizim en değerli hazinelerimizsiniz. Sizlere gözümüz gibi bakacağımızdan endişeniz olmasın. Her birinizi tanıdığım için fazla mutluyum. Allah hepinizin yolunu açık etsin Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise İstanbul’un güzel bir organizasyona konut sahipliği yaptığını vurgulayarak, “81 ilimizin siz cıvıl cıvıl çocukları siz burada toplanmış bulunuyoruz. İstanbul’u gezdiniz şayet İstanbul’u hiç görmeyenleriniz vardı. Denizi görmeyenleriniz vardı. Bu vesile ile İstanbul’a tanışmış oldunuz. Kardeş oldunuz birlikte bir çınar ağacı diktiniz. İnşallah bu egemenliğimiz gibi, vatanımız gibi uzun yıllar yaşar, sizler de bugünü unutmayacağız bir anınız olarak torunlarınıza aktarırsınız” diye konuştu.

Programa Karaman’dan katılan öğrencilerden İkra Nur Ünal ise hayalinin reel olduğunu belirterek, “Ben İstanbul’u her zaman ziyarete gitmek istemiştim ama gidememiştim. Hemen gittiğimiz için çok teşekkür ederiz sizlere. Ben uçağa da binmeyi fazla istiyordum hiç binmemiştim” dedi.