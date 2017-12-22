Senarist Nevin Şahin NEÜ’de öğrencilerle buluştu

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Nevin Şahin, öğrencilere umutlarını yitirmemeleri gerektiğini söyledi. Sinemanın olumsuz etkilerini ve hayattaki zorlukları gençlerin ortadan kaldıracağını söyleyen Şahin, “Hepimizin hayatı aslında bir filmdir ama kimimizinki aksiyon, kimimizinki dram… Bu bağlamda da size Erbakan Hoca’dan örnek vermek isterim. Bugün bana ‘Gel Erbakan Hoca’nın filmini yap’ deselerdi ilk sahne Sincan’da tankların sokağa çıktığı günle başlardı. Son sahne Erbakan Hoca’nın başbakanlıktan istifa ettiği sahne olurdu. Tanklar çıkıyor bir tehdit var ve kahramanımız bu tehdit karşısında ne yapacak? Finalde kahramanımız istifa ediyor. İşte bu arada kalan kısım yani arada anlatacağımız hikayeye sinema diyoruz” dedi.

“Sinema bize görünenin arkasındaki gerçeği anlatan bir sanat türüdür” diyen Şahin, devletin sinemaya destek vermesi gerektiğini söyledi. Son yıllarda bu desteğin başladığını ancak daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Şahin, insanları olumsuz etkileyecek filmlerden kurtulmak için bu desteğe gerek duyulduğunu kaydetti.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.