Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bamyanın tezgahlarda yerini almasına sayılı günler kala, Saruhanlı ilçesine ast Hacırahmanlı Mahallesi’nde İsmail Eroğlu, bamya hasadına başladı. Henüz günde takriben 2 kilogram bamya toplayan, fakat 2 hafta sonra 100 kilogram hasat yapabileceğini ifade eden Eroğlu, sezonundan bir buçuk ay önce hasat yapmasından dolayı siparişlere yetişemediğini vurguladı. Gözü gibi baktığı bamyaları sezonundan önce çıkarmayı başaran ve satışlarına başlayan Eroğlu, “Bamyanın sezonu hemen şimdi başlamadı. Yetiştiriciler daha yeni ekmeye başladılar lakin biz burada tesislerimizde kurduğumuz sistemle şimdiden çıkardık ve satışlarına başladık. hemen hiçbir yerde olmadığı için fiyatları altınla yarışacak hale geldi. Daha yeni yeni çıkmaya başladığı için günlük 1 kilo veya 2 kilo ancak toplayabiliyoruz. 2 hafta sonradan hepsi sebze vermeye başladığında günlük 100 kilograma yakın toplayabileceğiz. Sezonundan önce bamya satışına başladığımız için Saruhanlı’dan, Akhisar’dan, Manisa’dan, çevre köylerden ve İzmir’den bile sipariş almaya başladık” dedi.

“Gece yarısı beni arayarak, aşeren eşi için bamya olmak istedi”

Ürünlerini günlük taze olarak toplayarak sipariş veren müşterilere gönderdiğini aktaran Eroğlu, bugün topladığı bamyaları aşeren bir kadına ulaştıracağını belirterek, “Manisa’dan bir tanıdığımın eşi bamya aşermiş, hiçbir yerde bulamayınca benim yetiştirdiğimi duymuş. Gece yarısı beni arayarak eşi için bamya olmak istedi. Acilen 1 kilo topladım, Manisa’ya onlara götüreceğim. Bunun gibi çoğu misal var. İzmir’den seramıza gelerek bamya satın alanlar oluyor. Bu durumda bizleri fazla mutlu ediyor. Bu sezon bamya Ege bölgesinde birincil Saruhanlı Hacırahmanlı Mahallesi’nde yetişiyor. Mahallemizin iklimi bamya yetiştirmeye zaten müsait. Ben de burada daha önceden kurulu olan ve içinde sebze yetiştirmek için gerekli sistemlerin bulunduğu serayı kiraladım. Sera içerisinde yer alan pervaneler ile seranın sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Bamyayı birincil ektiğim süre havalar soğuktu o vakit pervaneler sayesinde içerinin sıcaklığını ayarlayarak, ürünlerimizin soğuktan etkilenmesini engelledim. Hemen de bu emeklerimin karşılığını alıyor olmam beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Adem Şahin