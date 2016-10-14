“Seramiği 3 boyutlu boyuyor”

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir’in el sanatlarıyla tanınan Avanos ilçesinde, resimdeki yeteneğini seramik üretiminde kullanan Hikmet Koyuncu, seramik tabaklara işlediği desenlere 3 boyutlu görünüm kazandırarak özgün eserlere imza atıyor.

İlçedeki bir çini ve seramik atölyesinde çalışan 32 yaşındaki Koyuncu, seramik tabaklara 3 boyutlu resimler çiziyor. Seramik tabaklara önce çinicilikte kullanılan farklı renklerdeki boyaları damlatıp akıtma yöntemi ile tabağın iç kısmına yayarak fon oluşturan Koyuncu, kurumaya bırakılan ürünün üzerine daha sonra istediği desen veya figürü çizip renklendiriyor.

Farklı renkleri kullanarak esere derinlik veren Koyuncu, çalışmasının 3 boyutlu görünmesini sağlıyor.

Çini tabakları görsel açıdan cezbedici hale getirmek amacıyla çeşitli hayvan figürleri resmeden Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramikte fabrikasyon üretimin artması nedeniyle aynı tarz ürünler ortaya çıktığını ancak el emeği ile yapılan çizimlerle özgün eserlerin meydana gelebildiğini anlattı.

Resme her zaman ilgi duyduğunu belirten Koyuncu, son 5 yıldır ise çizimlerini seramik tabaklar üzerine uyguladığını ifade etti. Koyuncu, “Çocukluğumdan beri resme merakım var, çizim yapıyorum. Bunu iş olarak nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Avanos’ta da seramik ve çini işi olduğu için burada çalışmaya karar verdim. İlk çizimlerim beğenildi ve seramik üzerine çizim yapmaya başladım.” diye konuştu.

– “Gerçekçi eserler ortaya çıkarmaya çalışıyorum”

Derinlik oluşturarak seramik tabaklara çizdiği resimlerin meraklılarının ilgi odağı haline geldiğini aktaran Koyuncu, eserlerinin kısa sürede satıldığını dile getirdi. Koyuncu, şunları kaydetti:

“Gördüğümü resme aktarabilme kabiliyetim var. Ustalar tarafından yapılan tabağın beyaz olan ham hali bize geliyor. Zımparalanıp düzeltildikten sonra akıtma yöntemi ile arka fon renklerini oluşturuyoruz. Sonrası ise hayal gücüne kalmış. Üzerine farklı desen ve çizimler yapıyorum. Bir günde ortaya çıkardığımız eserler de üzerinde bir ay boyunca çalıştığımız ürünler de oluyor. Çizim ve boyama tamamlandıktan sonra fırın ustalarına gönderilip üzerine sır dediğimiz camsı doku sürülüyor ve 900 ila bin derecede fırınlanıyor. Ardından mağazada satışa sunuluyor. Ben işimi detaylandırmaya, daha gerçekçi eserler ortaya çıkarmaya çalışıyorum ki bu meraklıları çok cezbediyor. Tabağa çizdiğim resimlerin gerçekçi olmasına gayret ediyorum. Çini ve seramiğe farklı eserler katarak sanatımı sürdürmeye çalışıyorum.”