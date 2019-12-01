Seramiksan'dan doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi

İSTANBUL (AA) – Seramiksan'ın karakteristik doğal taş görünümünden ilham alan Mist serisi, soğuk tonların harmonisini İskandinav şıklığı ile birleştiriyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarında dinginlik ve doğallık isteyenler için tasarlanan seri, doğadan aldığı ilhamı mekanlara yansıtıyor.

Doğal taş dokusunu en gerçekçi haliyle yansıtan Mist serisi, soğuk gri tonlardan oluşan renk seçenekleriyle taşın güçlü görünümünü doğadaki renkler ile buluşturuyor.

Rektifiyeli üretilmesiyle de daha az derz aralığı (2mm), daha pürüzsüz ve düzgün döşeme avantajı sunan seri, 60×120 cm ebadında porselen karo olarak üretiliyor.

Hem iç hem de dış mekân kullanımları için modern seçenekler sunan seri, sade ve zamansız mekanlar vadediyor.