Seramiksan'dan yeni yıla özel yeni seriler
İSTANBUL (AA) – Seramiksan, yaşam alanlarını değiştirerek, yeni bir yıla yeni başlangıçlar yapmak isteyenlere özel tasarladığı porselen karo serileri ile mekanları 2020'de değişime davet ediyor.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Dolce Vita mermerinden ilham alan "Siena", Onix mermerinden ilham alan "Himalaya" serileri ile mermerin gücü yeniden keşfediliyor.
60×120 santimetre ebadında üretilen porselen karo serileri, kusursuz ve parlak yüzeyleri ile stil sahibi banyolar yaratıyor. Büyük ebat avantajı sunan "Himalaya" ve "Siena" serileri, daha az derz kullanımı ile mekanlarda bütünlük hissi oluşturuyor.
Betonun zamansız güzelliğini yaşam alanlarına yansıtan yepyeni "Lava" serisi, gri ve açık griden oluşan sakin renk tonları ile etkileyici ve şık mekanlar vadediyor. 60×120 santimetre ebadında porselen karo üretilen seri, minimalist dekorasyon tarzı ile rafine ve modern yaşam alanları yaratıyor.
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