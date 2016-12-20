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Serbest bırakılan FETÖ sanığı tekrar tutuklandı

Ağır Cinayet Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 35 gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından adli yoklama şartı ile serbest bırakılan FETÖ sanığı M.T., adli yoklama şartı ve denetimli serbestlik haklarından muamele etmek istediğini söyledi. Duruşma, 15 Temmuz darbe giri.

20 Aralık 2016 Salı, 19:24

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Ağır Cinayet Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 35 gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından adli yoklama şartı ile serbest bırakılan FETÖ sanığı M.T., adli yoklama şartı ve denetimli serbestlik haklarından muamele etmek istediğini söyledi.

Duruşma, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kapatılan yayın organlarının devamı sağlamak için Y.Y. adlı bir kişi ile yeni bir medya dağıtım şirketi kurduğu ve FETÖ abonelerini yeni kurdukları şirkete alıntı yapmak istedikleri iddiasıyla sanık M.T.’nin yeniden tutuklanmasına karar verdi. 

Enderhan Öz

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